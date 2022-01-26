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Ученые создали механический лес, который очищает воздух лучше натурального

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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26 января, 19:49
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В штате Аризона разработали механический лес, поглощающий углерод в тысячи раз эффективнее природных аналогов
Живой лес оказался не таким эффективным, как металлический
Живой лес оказался не таким эффективным, как металлический / Фото: Pixabay, ASU

"Деревья" представляют собой высокие вертикальные колонны дисков на расстоянии 5 см друг от друга, покрытые химической смолой и размещенные как столб или башня из виниловых пластинок.

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Инженеры создадут три фермы по выращиванию таких "деревьев", первая из которых должна открыться в Аризоне в конце этого года, пишет Dailymail.

Фото ASU

CO2 попадают в бочку, где она испаряется и помещается в закрытую среду. "Деревья" смогут поглощать до 1000 тонн CO2 в день.

Из такого леса можно будет производить синтетическое топливо – бензин, дизельное топливо или керосин, или смешивать с "зеленым" водородом – в том числе, это может подойти и для ракет.

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Напомним, ранее миллиардер Илон Маск собрался добывать CO2 для своих ракет из воздуха.

Также мы писали о том, что ученые нашли способ превращать пластиковые отходы в топливо.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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