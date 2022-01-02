Мурашки по коже: самые странные вещи, которые астронавты видели и слышали в космосе

Открытый космос завораживает своей красотой. Однако астронавты на орбите не только любуются видами нашей планеты. Там можно увидеть такое, что волосы становятся дыбом

Самые странные вещи в космосе / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые вещи, услышанные в космосе, озадачили астронавтов, а иные даже напугали. Были ли эти случаи подтверждением, что мы не одни во Вселенной? Давайте разбираться.

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Звук в вакууме

В 2003 году Ян Ливэй стал первым астронавтом, отправленным в космос по китайской космической программе.

Во время своего первого полета он сказал, что слышал, как кто-то ударил в корпус космического корабля так же, как если бы это был стук деревянным молотком по железному ведру.

Ян Ливэй. Фото: cgtn.com

Астронавт выглянул в иллюминатор корабля, но не смог найти источник звука. Учитывая, что космос – это вакуум, было еще более странно, что он услышал звук снаружи корабля.

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Ливэй не одинок в этом открытии: другие китайские астронавты слышали этот звук во время миссий в 2005 и 2008 годах.

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Светящийся объект

Во время одиночного путешествия вокруг Земли Гордон Купер, возможно, наткнулся на нечто большее, чем просто космический мусор.

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Завершая свое космическое путешествие, на 22-м витке он внезапно заметил зеленый светящийся объект, приближающийся к капсуле "Меркурия", в которой астронавт летел.

Гордон Купер. Фото: NASA

Быстрое приближение объекта было даже зафиксировано ближайшей станцией слежения в Австралии.

"Я считаю, что эти внеземные аппараты и их экипажи посещают нас с других планет... Большинство астронавтов неохотно обсуждают НЛО... В 1951 году мне довелось в течение двух дней наблюдать за многими их полетами разных размеров, они летели в строю истребителей, как правило, с востока на запад над Европой", – описывал инцидент Купер в ООН.

Палец в космосе

Советский космонавт Владимир Коваленок в 1981 году увидел через иллюминатор станции "Салют-VI" нечто странное. Этот был объект размером с палец.

НЛО, которое увидел Коваленок. Фото: NASA / Wikimedia Commons / Public Domain

"Было сложно определить размер и скорость объекта в космосе. Поэтому точно не могу сказать, какого именно размера. Мой партнер Виктор Савиных приготовился сфотографировать это, но НЛО внезапно взорвалось. Остались только клубы дыма. Объект разделен на две взаимосвязанные части. Он напоминал гантель. Я немедленно сообщил об этом в Центр управления полетами", – рассказывал космонавт.

Коваленок – один из немногих космонавтов, которые видели в космосе что-то необъяснимое и потом открыто говорили об этом.

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Луна наблюдает за нами

Первый человек на Луне Нил Армстронг, возможно, видел в космосе несколько гигантских НЛО. По слухам, астронавт направил секретное сообщение для NASA во время миссии "Апполон-11" в 1969 году.

Нил Армстронг. Фото: Wikipedia

"Эти корабли были огромны, сэр! Огромны! О боже! Вы не поверите!.. Я говорю вам, что здесь есть другие космические корабли... Выстроились в линию на дальней стороне края кратера!.. Они находятся на краю кратера. Луна наблюдает за нами!" – якобы сказал Армстронг.

Это одна из многих подобных историй, связанных с первой высадкой на Луну. Сам же Армстронг никогда не комментировал эти слухи.

Космические угри

Астронавт NASA Стори Масгрейв утверждает, что видел, как в космосе плавали трубы, похожие на угрей. В интервью он объясняет, что видел это существо дважды.

Хотя некоторые сразу приняли эти объекты за космический мусор – возможно, какой-то тип шланга, который отсоединился от космического корабля.

Впрочем, Масгрейв настаивает на том, что у угря была особенная техника движения.

Мусор или НЛО?

Во время миссии "Мир" в 1991 году космонавт Муса Манаров наблюдал за находящейся поблизости док-станцией для космической капсулы.

Он снимал ее приближение, когда увидел объект, похожий на исходящий от космического корабля.

Но Манаров знал, что в этот момент просто ничего не могло оторваться, поэтому продолжал наблюдать за объектом, который поплыл вниз прочь от капсулы.

Манаров до сих пор не может объяснить, что он там увидел, но он точно знает, что это не космический мусор, как утверждают некоторые.

Неизвестные прожекторы

Лерой Цзяо командовал Международной космической станцией в 2005 году. Во время выхода в открытый космос Цзяо увидел, как мимо него пролетели белые огни.

Некоторые эксперты предполагали, что это могли быть прожекторы от рыбацких лодок у побережья Южной Америки, но какие это должны быть прожекторы, чтобы их было видно на высоте 400 км?

Это должны быть очень сильные прожекторы для лодок, чтобы их было видно со всех сторон.

После этого случая Цзяо заявил: "Я скептически отношусь к заявлениям о том, что нас посещали инопланетяне с другой планеты или другого измерения, но я не исключаю это на 100 процентов".

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Огонь без пламени

С 2009 по 2012 год космонавты на орбите проводили исследования, как огонь ведет себя в космосе.

Они обнаружили, что огонь горит при более низкой температуре и с меньшим количеством кислорода, а также может гореть без пламени в условиях микрогравитации.

"До сих пор самое удивительное, что мы наблюдали, – это продолжающееся видимое горение капель гептана после угасания пламени при определенных условиях. В настоящее время это совершенно необъяснимо", – признавался тогда руководитель проекта Форман Уильямс.

Световое шоу

Во время миссии "Аполлон-11" астронавты сообщили, что видели "световые вспышки" в глазах. Экипажи следующих миссий "Аполлона" были предупреждены об этом и сообщили, что также видели странные вспышки света, даже когда глаза были закрыты.

Световое шоу было видно даже с закрытыми глазами. Фото: NASA

В следующих четырех миссиях "Аполлона" были проведены эксперименты, чтобы попытаться выяснить, что вызвало эти странные видения.

NASA установило, что астронавты видели космические лучи. Мы не видим космических лучей на Земле, потому что они поглощаются нашей атмосферой, но без этого космического барьера астронавты видели то, чего никто никогда раньше не видел.

И снова НЛО

Во время миссии "Джемини-4" в 1965 году астронавту Джеймсу МакДивитту показалось, что он видел НЛО. В интервью NASA МакДивитт объяснил:

"Я выглянул наружу, просто взглянул вверх, а там что-то было. Оно имело геометрическую форму, похожую на банку из-под пива, и с такой маленькой вещью, как карандаш или что-то, торчащее из нее. Объект был белого цвета", – говорил астронавт.

Узнав об этой истории, в СМИ сразу же заговорили об НЛО. Но позже сам МакДивитт, просмотрев фотографию, изменил свое мнение: это было отражение болтов в стекле.

"Это было отражением конструкции иллюминаторов. Они состояли из трех, четырех или пяти стекол, так что даже если одно из них разбивалось, у нас сохранялась герметичность. Когда Солнце светило прямо в иллюминатор, на стекле отображались элементы с разных панелей. Я абсолютно уверен, что это было всего лишь частью оконной конструкции", – признался позже астронавт.

Или, может, это ему в NASA сказали сделать такое заявление?

Внеземной объект в иллюминаторе

В 2013 году, когда астронавт Кристофер Кэссиди находился на борту Международной космической станции, он увидел загадочный объект, плывущий у его окна. Кэссиди связался с Центром управления полетами, чтобы сообщить о появлении предполагаемого НЛО.

Неизвестный объект, который увидел Кэссиди. Фото: NASA / Wikimedia Commons / Public Domain

NASA идентифицировало объект как крышку антенны российского служебного модуля "Звезда", но сторонники теории заговора по-прежнему убеждены, что объект был чем-то внеземным.

Светлячки на орбите

В феврале 1962 года астронавт Джон Гленн заметил в иллюминаторе что-то странное. Он немедленно сообщил NASA, что наблюдает за группой маленьких светлячков, танцующих за его окном.

Однако озадаченному Гленну и NASA потребовался почти год, чтобы выяснить, что это за маленькие светлячки на самом деле.

Джон Гленн. Фото: NASA / Wikimedia Commons / Public Domain

Поначалу NASA было обеспокоено тем, что, возможно, эти светящиеся точки были металлическими частями неисправного оборудования. Однако позже, во время другого полета, стало понятно, что эти пятнышки на самом деле были замороженными каплями конденсата, которые перемещались и трескались во время полета космического корабля.