Тайны Солнечной системы: космический корабль изучит астероид возле Юпитера

В августе 2022 NASA года отправит в пояс астероидов корабль NASA Psyche для поиска ранних ядер нашей Солнечной системы

Космический корабль отправят изучать астероид / Фото: NASA

Цель миссии – богатый металлами астероид, также называемый Psyche, в главном поясе между Марсом и Юпитером.

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С земных и космических телескопов астероид выглядит как нечеткое пятно, но, по словам ученых, он имеет форму картофеля и вращается на боку, пишет Phys.org.

Анализируя свет, отраженный от астероида, ученые выдвигают гипотезу о том, что он необычайно богат металлом.

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В процессе изучения данных с космического корабля ученые надеются ответить на фундаментальные вопросы о формировании нашей Cолнечной системы.

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После запуска из Космического центра Кеннеди NASA в августе 2022 года, Psyche проплывет мимо Марса девять месяцев спустя, и метнется к астероиду, используя гравитацию Красной планеты.

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Космический корабль преодолеет расстояние в 2,4 млрд километров. К астероиду он приблизится в конце 2025 года, выйдет на его орбиту – в январе 2026 года.

Напомним, ранее Япония взялась за постройку лунохода для американской компании.