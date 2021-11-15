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Apple запатентовала внешний фонарик для iPhone: для чего он может понадобиться

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
15 ноября, 18:56
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Apple получил патент на "внешнюю вспышку" для серии своих гаджетов, которая будет синхронизироваться с уже встроенной в устройство.
Apple запатентовал вспышку для своих устройств
Apple запатентовал вспышку для своих устройств / Фото: Pixabay, Apple

Бюро по патентам и товарным знакам США выдало Apple патент на внешнюю вспышку для iPhone, iPad, MacBook и других устройств бренда.

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Этот внешний "фонарик" можно будет подключить по проводной сети через интерфейс Lightning или через Wi-Fi, сообщает Gadget Tendency.

Дополнительная вспышка должна будет срабатывать одновременно со вспышкой, встроенной в мобильное устройство. Импульсы встроенной и внешней вспышки синхронизируют.

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Как поясняют авторы изобретения в заявке на патент, в гаджеты будет встраиваться управляющий сигнал, который и поможет получить информацию о внешней и встроенных вспышках одновременно.

Это не первое интересное изобретение компании: например, с ноября 2021 года iPhone и Apple Watch смогут вызывать экстренные службы при ДТП.

Описанные технологии запатентовали не столько для вспышки/фонарика в iPhone, iPad и MacBook, как это описано в патенте, как для более продвинутых технологий, считают специалисты.

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Для чего действительно может оказаться необходима такая вспышка, так это для VR-очков со встроенными сканерами LiDAR.

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С другой стороны, до такого применения может и не дойти: компания довольно часто патентует вещи, которые позже даже не реализуются в проекте.

А иногда пользователи сами меняют функционал купленных у Apple гаджетов и продают их в разы дороже.

Например, швейцарец Кенн Пиллонелл заменил порт Lightning в iPhone на разъем USB-C и продал свой "прототип" за 86 тысяч долларов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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