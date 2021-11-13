Единственный в своем роде iPhone продали за 86 тысяч долларов: в чем его особенность

Швейцарский студент Кенн Пиллонелл заменил порт Lightning в iPhone на разъем USB-C, а затем продал свой "прототип" более чем в 80 раз дороже изначальной стоимости

iPhone с портом USB-C сделал студент из Швейцарии

Неизвестный покупатель на eBay отдал за экспериментальный айфон 86 тысяч долларов. Многие эксперты считают это доказательством того, что Apple необходимо внедрить порт USB-C в iPhone.

Читайте также: iPhone за полтора миллиона гривен украсили зубом тираннозавра и 1024 бриллиантами

Реклама

"Если кто-то готов заплатить 86 тысяч долларов за устаревший iPhone только потому, что у него есть порт USB-C, просто представьте, насколько популярным будет iPhone с USB-C", – рассуждают эксперты.

iPhone с USB-C за 86 тысяч долларов оказался iPhone X с 2017 года. Другими словами, кто-то выложил без малого сотню тысяч за айфон четырехлетней давности.

Читайте также: Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac

Реклама

Продавец предупредил, что прототип нежелательно использовать в качестве повседневного смартфона и рекомендовал не пытаться его разобрать – это может привести к поломке.