Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Техно

Apple Watch спасли жизнь велосипедисту после ДТП

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 ноября, 10:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Apple Watch снова спасли жизнь своему хозяину. Умный гаджет вызвал скорую помощь после ДТП с участием велосипедиста
Apple Watch вызвали скорую своему хозяину
Apple Watch вызвали скорую своему хозяину

Британский велосипедист Джей Диксон был сбит автомобилем, в результате чего он слетел с велосипеда и получил сотрясение мозга, а его Apple Watch зафиксировали падение благодаря специальным датчикам.

Диксон признался, что случись столкновение немного правее, его уже бы не было в живых. Водитель авто пытался привести его в чувство, но у парня не было сил подняться на ноги.

Реклама

Ранее мы писали, что iPhone и Apple Watch смогут вызывать экстренные службы в случае ДТП.

"Когда я упал, мои часы послали сигнал экстренной помощи службам экстренной помощи и моему партнеру.

Они обнаружили, что я упал, и отправили им мое точное местоположение. Мой партнер был там в течение 15 минут", – рассказал об инциденте Джей Диксон.

Кстати, ранее мы уже писали, что Apple Watch вызвали скорую мотоциклисту, потерявшему сознание после ДТП.

Реклама

Apple представила функцию обнаружения падения для Apple Watch еще в 2018 году. Если ваши Apple Watch обнаружат, что вы упали, они отобразят предупреждение.

Если ваши часы зафиксировали, что вы неподвижны в течение минуты после падения, они автоматически позвонят в службу экстренной помощи.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять