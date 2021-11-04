Apple Watch спасли жизнь велосипедисту после ДТП

Apple Watch снова спасли жизнь своему хозяину. Умный гаджет вызвал скорую помощь после ДТП с участием велосипедиста

Apple Watch вызвали скорую своему хозяину

Британский велосипедист Джей Диксон был сбит автомобилем, в результате чего он слетел с велосипеда и получил сотрясение мозга, а его Apple Watch зафиксировали падение благодаря специальным датчикам.

Диксон признался, что случись столкновение немного правее, его уже бы не было в живых. Водитель авто пытался привести его в чувство, но у парня не было сил подняться на ноги.

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Ранее мы писали, что iPhone и Apple Watch смогут вызывать экстренные службы в случае ДТП.

"Когда я упал, мои часы послали сигнал экстренной помощи службам экстренной помощи и моему партнеру. Они обнаружили, что я упал, и отправили им мое точное местоположение. Мой партнер был там в течение 15 минут", – рассказал об инциденте Джей Диксон.

Кстати, ранее мы уже писали, что Apple Watch вызвали скорую мотоциклисту, потерявшему сознание после ДТП.

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Apple представила функцию обнаружения падения для Apple Watch еще в 2018 году. Если ваши Apple Watch обнаружат, что вы упали, они отобразят предупреждение.

Если ваши часы зафиксировали, что вы неподвижны в течение минуты после падения, они автоматически позвонят в службу экстренной помощи.