Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!
СЕГОДНЯ Техно

iPhone за полтора миллиона гривен украсили зубом тираннозавра и 1024 бриллиантами

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
10 ноября, 15:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max выпустили в уникальном дизайне с бриллиантами, рубинами и настоящим фрагментом зуба тираннозавра
Caviar выпустил линейку эксклюзивного дизайна для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
Caviar выпустил линейку эксклюзивного дизайна для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max / Фото: Caviar

Бренд эксклюзивных смартфонов и аксессуаров Caviar, известный экстравагантными версиями смартфонов, представил новую линейку iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max под названием Tеra. Последнее обыгрывает размер встроенной памяти телефона в 1 террабайт.

Читайте также: Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac

Реклама

В коллекции представлены три модели – Tyrannophone, Monsterphone и Teradiamond. Самая интересная модель – Tyrannophone с большим изображением тираннозавра на задней крышке телефона.

Главной фишкой модели стала частичка настоящего зуба доисторического хищника возрастом 80 миллионов лет, также встроенная в крышку устройства. Стоимость модели – $8610 за iPhone 13 Pro и $9150 за iPhone 13 Pro Max.

Реклама

Модель Monsterphone – самую дешевую из линейки – снабдили титановым корпусом со специальным черным PVD-покрытием и вставками из алого ударопрочного композитного материала. Корпус украшен "кровавым" следом когтей неизвестного монстра. Модель обойдется в $7760 за iPhone 13 Pro и $8300 за iPhone 13 Pro Max.

Самой дорогой моделью в линейке стала Teradiamond. В корпус устройства добавили 1028 бриллиантов и 128 рубинов диаметром 1,3 мм на iPhone 13 Pro и 1,5 мм на iPhone 13 Pro Max. Стоимость новинок – $49 240 и $59 700 соответственно. Коллекция "драгоценной" модели ограничена – в продажу поступит всего 18 таких смартфонов.

Реклама

Бренд Caviar и раньше выпускал интересные линейки оформления iPhone – например, серии "Парад планет", "Тотем", "Пара королей", а также разрабатывал специальный концептуальный дизайн для гибкого iPhone Z и дизайн со встроенными в крышку смартфона песочными часами.

$59 700 – это приблизительно 1,5 миллиона гривен, столько будет стоить самый дорогой вариант новой линейки.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять