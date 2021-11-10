Модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max выпустили в уникальном дизайне с бриллиантами, рубинами и настоящим фрагментом зуба тираннозавра

Caviar выпустил линейку эксклюзивного дизайна для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max / Фото: Caviar

Бренд эксклюзивных смартфонов и аксессуаров Caviar, известный экстравагантными версиями смартфонов, представил новую линейку iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max под названием Tеra. Последнее обыгрывает размер встроенной памяти телефона в 1 террабайт.

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В коллекции представлены три модели – Tyrannophone, Monsterphone и Teradiamond. Самая интересная модель – Tyrannophone с большим изображением тираннозавра на задней крышке телефона.

Главной фишкой модели стала частичка настоящего зуба доисторического хищника возрастом 80 миллионов лет, также встроенная в крышку устройства. Стоимость модели – $8610 за iPhone 13 Pro и $9150 за iPhone 13 Pro Max.

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Модель Monsterphone – самую дешевую из линейки – снабдили титановым корпусом со специальным черным PVD-покрытием и вставками из алого ударопрочного композитного материала. Корпус украшен "кровавым" следом когтей неизвестного монстра. Модель обойдется в $7760 за iPhone 13 Pro и $8300 за iPhone 13 Pro Max.

Самой дорогой моделью в линейке стала Teradiamond. В корпус устройства добавили 1028 бриллиантов и 128 рубинов диаметром 1,3 мм на iPhone 13 Pro и 1,5 мм на iPhone 13 Pro Max. Стоимость новинок – $49 240 и $59 700 соответственно. Коллекция "драгоценной" модели ограничена – в продажу поступит всего 18 таких смартфонов.

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Бренд Caviar и раньше выпускал интересные линейки оформления iPhone – например, серии "Парад планет", "Тотем", "Пара королей", а также разрабатывал специальный концептуальный дизайн для гибкого iPhone Z и дизайн со встроенными в крышку смартфона песочными часами.

$59 700 – это приблизительно 1,5 миллиона гривен, столько будет стоить самый дорогой вариант новой линейки.