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СЕГОДНЯ Техно

iPhone и Apple Watch смогут вызывать экстренные службы в случае ДТП

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
2 ноября, 00:42
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В 2022 году Apple добавит в iPhone и Apple Watch новую функцию "обнаружения сбоев", которая автоматически набирает 911, если обнаруживает, что пользователь попал в автомобильную аварию
Устройства Apple смогут вызывать экстренные службы
Устройства Apple смогут вызывать экстренные службы

Обнаружение сбоев будет извлекать данные с датчиков, которые Apple использует на своих устройствах. Кстати, ранее мы уже писали, что Apple Watch вызвали скорую мотоциклисту, потерявшему сознание после ДТП.

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Например, с помощью акселерометра эта функция может определить, когда возникает всплеск гравитационной силы при ударе.

При обнаружении сбоев немедленно вызываются службы экстренной помощи, пишет The Wall Street Journal.

Apple тестировала эту функцию в течение последнего года. Согласно документам, устройства Apple обнаружили более 10 миллионов подозрительных случаев. Более 50 000 из них привели к звонку в службу экстренной помощи.

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Мотоциклисту повезло, что у него на руке были умные часы
Мотоциклисту повезло, что у него на руке были умные часы

Отмечается, что Apple представила функцию обнаружения падения для Apple Watch еще в 2018 году. Если ваши Apple Watch обнаружат, что вы упали, они отобразят предупреждение.

Если ваши часы обнаружат, что вы неподвижны в течение минуты после падения, они автоматически позвонят в службу экстренной помощи. Обнаружение сбоев будет работать примерно так же.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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