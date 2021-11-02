iPhone и Apple Watch смогут вызывать экстренные службы в случае ДТП

В 2022 году Apple добавит в iPhone и Apple Watch новую функцию "обнаружения сбоев", которая автоматически набирает 911, если обнаруживает, что пользователь попал в автомобильную аварию

Устройства Apple смогут вызывать экстренные службы

Обнаружение сбоев будет извлекать данные с датчиков, которые Apple использует на своих устройствах. Кстати, ранее мы уже писали, что Apple Watch вызвали скорую мотоциклисту, потерявшему сознание после ДТП.

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Например, с помощью акселерометра эта функция может определить, когда возникает всплеск гравитационной силы при ударе.

При обнаружении сбоев немедленно вызываются службы экстренной помощи, пишет The Wall Street Journal.

Apple тестировала эту функцию в течение последнего года. Согласно документам, устройства Apple обнаружили более 10 миллионов подозрительных случаев. Более 50 000 из них привели к звонку в службу экстренной помощи.

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Мотоциклисту повезло, что у него на руке были умные часы

Отмечается, что Apple представила функцию обнаружения падения для Apple Watch еще в 2018 году. Если ваши Apple Watch обнаружат, что вы упали, они отобразят предупреждение.

Если ваши часы обнаружат, что вы неподвижны в течение минуты после падения, они автоматически позвонят в службу экстренной помощи. Обнаружение сбоев будет работать примерно так же.