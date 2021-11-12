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В работе Gmail случился массовый сбой по всему миру

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
12 ноября, 12:15
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Сегодня утром произошел сбой сервисов Google. Пользователи жаловались, что не могут пользоваться Gmail, а также в некоторых странах возникла проблема с доступом в YouTube
Сбой в работе Gmail случился у пользователей разных стран
Сбой в работе Gmail случился у пользователей разных стран

Согласно данным службы по мониторингу сбоев в режиме реального времени DownDetector, проблема с доступом к сервисам Google началась около 10 утра по Киеву.

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Проблемы с доступом в Gmail возникли у пользователей из Великобритании, Европы и США, и их количество постоянно росло.

При этом, сбой затронул десктопную и мобильную версию почтового сервиса. Проблемы возникали при соединении с сервером и отправке сообщений, пишет techradar.com.

На данный момент на официальной панели инструментов Google Workspace сбой в работе служб подтвержден.

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"Мы уже изучаем сообщения о проблеме в работе сервиса Gmail и скоро поделимся более подробной информацией. У затронутых данной проблемой пользователей отсутствует доступ к Gmail", – описывает проблему сервис.

Напомним, в начале октября произошел самый масштабный сбой в Facebook. Соцсеть не работала около шести часов.

А в конце месяца компания Facebook сменила название на Meta – и ее акции пошли вверх. Марк Цукерберг объявил о планах построить собственную метавселенную.

Googlegmailсбой
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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