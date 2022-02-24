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СЕГОДНЯ Техно

На фоне обстрелов Украины в Telegram произошел масштабный сбой

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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24 февраля, 09:58
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В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Это случилось примерно в 10 часов по Киеву. Пользователи жаловались на ошибку подключения к серверу и невозможность получать сообщения
В Telegram произошел сбой
В Telegram произошел сбой / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На проблему пожаловались жители Украины, а также России и Беларуси. Напомним, что сегодня Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты.

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На данный момент проблем в работе мессенджера не наблюдается. Все актуальные новости по событиям в Украине вы можете узнать в нашем Telegram-канале.

Раньше мы писали:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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