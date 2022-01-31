В работе YouTube произошел сбой: на что жалуются пользователи

В работе видеохостинга YouTube случился сбой поздно вечером 30 января – о перебоях сообщали жители трех стран, включая Украину

YouTube в воскресенье работал с перебоями до ночи

Судя по карте сбоев, больше всего сервис барахлил в Киеве, а также в крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме России и Украины, жалобы пользователей на YouTube поступали также из Литвы, сообщил Downdetector.

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Также, судя по графику сбоев в работе сервиса, они продолжались примерно с 12-30 по Киеву и до полуночи. Позже работа сайта наладилась, и теперь все видео подгружаются нормально.

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26% пользователей сетовали на неполадки с просмотром видео, 42% – на проблемы в работе площадки в целом. Еще 32% пользователей столкнулись с проблемами в работе приложений.

Две недели назад пользователи уже жаловались на перебои в работе сервиса: в частности, на то, что видео подгружалось всего пять секунд, а потом зависало, а также на пропажу комментариев.

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Кроме того, какое-то время видео не открывалось ни в Safari, ни в Chrome. Тогда же пользователи выяснили, что видео на YouTube были заблокированы AdBlock – блокировщиком рекламы.

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