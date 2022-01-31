Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией 📽 Умер Леонид Куравлев
СЕГОДНЯ Техно

В работе YouTube произошел сбой: на что жалуются пользователи

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В работе видеохостинга YouTube случился сбой поздно вечером 30 января – о перебоях сообщали жители трех стран, включая Украину
YouTube в воскресенье работал с перебоями до ночи
YouTube в воскресенье работал с перебоями до ночи

Судя по карте сбоев, больше всего сервис барахлил в Киеве, а также в крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме России и Украины, жалобы пользователей на YouTube поступали также из Литвы, сообщил Downdetector.

Реклама

Также, судя по графику сбоев в работе сервиса, они продолжались примерно с 12-30 по Киеву и до полуночи. Позже работа сайта наладилась, и теперь все видео подгружаются нормально.

Реклама

26% пользователей сетовали на неполадки с просмотром видео, 42% – на проблемы в работе площадки в целом. Еще 32% пользователей столкнулись с проблемами в работе приложений.

Две недели назад пользователи уже жаловались на перебои в работе сервиса: в частности, на то, что видео подгружалось всего пять секунд, а потом зависало, а также на пропажу комментариев.

Реклама

Кроме того, какое-то время видео не открывалось ни в Safari, ни в Chrome. Тогда же пользователи выяснили, что видео на YouTube были заблокированы AdBlock – блокировщиком рекламы.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова В работе YouTube произошел сбой: на что жалуются пользователи Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша В космос предлагают запускать с помощью катапульты: человека разорвет, зато дешевле Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Какой iPhone купить в 2022 году Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37010.73

Binance Coin (BNB)

369.75

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

105.31

Theta (THETA)

2.73

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять