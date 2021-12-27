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Третий глобальный сбой за полгода: Telegram опять сломался

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
27 декабря, 20:33
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В работе Telegram вечером 27 декабря произошел глобальный сбой – жалобы пользователей по большей части связаны с невозможностью отправить сообщение
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой

Кроме того, пользователи приложения жалуются на работу программы в целом и скорость соединения с сервером.

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С проблемами столкнулся не весь мир, а только четыре страны: Украина, Беларусь, Россия и Польша, сообщает Downdetector.

В Украине на неработающее приложение жалуются как минимум жители Киева, Львова и Херсона.

Глобальный сбой в работе Telegram уже случался в начале декабря, но тогда он также затронул не все страны.

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А вот в в средине октября сбой коснулся разных уголков мира: помимо вышеозвученных стран, на падение приложения жаловались пользователи из Великобритании, Германии и США.

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram скроет в чатах спойлеры о кино и телесериалах.

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Кроме того, Telegram заявил о начале тестирования рекламных сообщений. Мы писали, как это скажется на пользователях.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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