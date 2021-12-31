Угрозы России, неудачи Маска и китайские обломки: чем запомнился сумасшедший 2021 год в космосе

2021 год стал самым памятным с момента изучения космоса. Мы стали свидетелями полета миллиардеров, испытания космического оружия, спровоцировавшего панику на МКС

2021 год стал самым необычным в истории освоения космоса / Фото: Коллаж: Сегодня

Запуск ракет становится дешевле с каждой минутой, что открывает перед нами беспрецедентные возможности совершать в космосе все более странные и безрассудные поступки.

Давайте вспомним, какие самые странные события произошли в уходящем году.

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РОССИЯ ЕДВА НЕ УНИЧТОЖИЛА МКС. ДВАЖДЫ

Один из самых серьезных инцидентов в 21-летней истории МКС случился 29 июля, когда орбитальная станция повернулась на 540 градусов, когда двигатели российского модуля "Наука" внезапно заработали.

После 47 минут террора контроль над станцией был восстановлен, за это время МКС совершила 1,5 незапланированных сальто назад. Чтобы вернуть форпост в исходное положение, нужно было перевернуть его вверх ногами на 180 градусов.

Международная космическая станция / Фото: NASA

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Но худшим сценарием была полная потеря управления МКС. Россия же возложила ответственность за сбой программного обеспечения на аномалию.

А затем в октябре инцидент снова повторился. И снова по вине России. На этот раз испытание капсулы "Союз" спровоцировало изменение траектории МКС на 60 градусов.

МИЛЛИАРДЕР СУДИТСЯ С NASA

В выборе партнера по высадке на луну NASA сделало ставку на Илона Маска и SpaceX. Это не понравилось другому миллиардеру Джеффу Безосу, который пошел в суд.

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В Blue Origin заявили, что NASA обещало несколько частных контрактов и что оно проигнорировало ключевые требования безопасности полетов, связанные с предложением SpaceX.

Суд отклонил иск Blue Origin на 2,89 миллиарда долларов, но из-за всей этой судебной волокиты пришлось отложить старт миссии Artemis III. Ожидается, что теперь высадка ну Луну произойдет не ранее 2025 года, а не в 2024-м, как планировалось.

Джефф Безос проиграл дело, но подсунул свинью NASA

КИТАЙСКАЯ РАКЕТА УГРОЖАЛА ВСЕМУ МИРУ

29 апреля 30-метровая основная ступень китайской ракеты Long March 5B случайно вышла на низкую околоземную орбиту и вот-вот должна была рухнуть на Землю.

Эксперты не смогли высчитать, место крушения, но, к счастью, сегмент ракеты упал в Индийский океан 9 мая.

При весе в 23 тонны это был один из крупнейших искусственных объектов, совершивших неконтролируемый вход в атмосферу.

NASA раскритиковало Китай за то, что он наплевательски отнесся к угрозе и не соблюдает стандарты в отношении своего космического мусора.

НЕИСПРАВНЫЙ ТУАЛЕТ В РАКЕТЕ МАСКА

В сентябре астронавтам, участвовавшим в первой полностью частной миссии в космос Inspiration 4, пришлось немного понервничать после неожиданного сигнала тревоги.

Как оказалось, тревога была связана с "механическими проблемами", связанными с системой управления отходами корабля Crew Dragon. К счастью, с помощью наземных диспетчеров SpaceX смогла вернуть туалет в рабочее состояние.

Астронавты будут носить подгузники в корабле Илона Маска / Фото: Twitter

Позже SpaceX предоставила дополнительную информацию, заявив, что трубка в резервуаре отсоединилась, не давая мочи попасть в резервуар для хранения и заставив ее разлиться под полом Crew Dragon.

Подобна проблема была обнаружена и на другом корабле Crew Dragon Endeavour, который находился на МКС, поэтому астронавтам пришлось возвращаться на Землю в подгузниках.

МИЛЛИАРДЫ НА ВЕТЕР

Испытания прототипа многоразового двухступенчатой ракеты-носителя SpaceX Starship завершились грандиозным провалом. Прототип ракеты SN9 взорвался при посадке 2 февраля.

3 марта SN10 взорвался через несколько минут после приземления, а 30 марта в воздухе взорвался SN11.

Тем не менее, 5 мая SpaceX таки удалось успешно провести испытания прототипа SN15. После этого компания провела еще два успешных испытания, так что Марс стал на шаг ближе.

РОССИЙСКИЕ ИСПЫТАНИЯ УГРОЖАЮТ ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ

Экипаж МКС был поднят по тревоге 15 ноября, им велели немедленно укрыться на космическом корабле. Причиной стало внезапное появление облака космического мусора, вызванного испытанием российского противоспутникового оружия (ASAT).

Бездумный взрыв в космосе советского спутника Космос-1408 образовал около 1500 отслеживаемых обломков и, вероятно, тысячи более мелких осколков, которые будут продолжать угрожать МКС и другим космическим объектам в ближайшие годы.

NASA и весь цивилизованный мир осудили российские испытания противоспутниковой системы как безрассудный акт.

Вновь созданное поле обломков, вероятно, увеличит частоту маневров по предотвращению столкновений в будущем, а также способствует развитию синдрома Кесслера, при котором накопление космического мусора может в конечном итоге сделать орбиту Земли недоступной для спутников, космических кораблей и астронавтов.

МУСОР АТАКУЕТ

Впрочем, даже без испытания российского космического оружия вокруг Земли хватает мусора.

Еще до инцидента с обломками Космос-1408 другой обломки старой российской ракеты врезались в китайский спутник, а также пробили дыру в роботизированной системе обслуживания МКС Canadarm2.

Несмотря на дыру, система продолжает функционировать, а вот китайский спутник, похоже, уничтожен.

РОССИЯ СНИМАЕТ НА ОРБИТЕ КИНО

Российская съемочная группа в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко прибыла на МКС в начале октября, чтобы снять сцены к предстоящему фильму "Вызов".

Пересильд играет роль хирурга, который прибывает на МКС, чтобы провести срочную операцию астронавту

Процесс сьемок занял 12 дней, после чего Пересильд и Шипенко вернулись на Землю.

Экипаж Союз МС-18 успешно вернулся на Землю / Фото: Twitter

КАПИТАН КИРК НАКОНЕЦ-ТО ПОБЫВАЛ В КОСМОСЕ

Пересильд – не единственная актриса, побывавшая в космосе в 2021 году. Благодаря программе Blue Origin сверху на Землю смог посмотреть знаменитый актер Уильям Шатнер, известный ролью капитана Кирка во франшизе "Звездный путь".

На протяжении десятилетий Шатнер играл капитана космического корабля USS Enterprise, а теперь он на самом деле побывал в космосе!

Кстати, Шатнер стал самым возрастным человеком в космосе. 90-летний актер побил рекорд 82-летнего Уолли Фанка, который побывал в космосе во время предыдущей миссии New Shepard.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРДЕР В КОСМОСЕ

Ричард Брэнсон вошел в историю, когда 11 июля стал первым миллиардером, достигшим космоса. Впрочем, полет прошел не без приключений.

Во время набора высоты космический самолет отклонился от курса, в результате чего он полетел в несанкционированном воздушном пространстве, что несло за собой риск для спуска и посадки.

Virgin Galactic на время лишили лицензию, но после внесенных изменений компании вернули право совершать полеты.

Ричард Брэнсон на борту VSS Unity. Фото: скрин

РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ МКС РАСПАДАЕТСЯ

Несчастный случай на МКС с модулем "Наука" – далеко не единственный инцидент, связанный с российской космической программой в этом году.

В июле была обнаружена новая утечка в служебном модуле МКС "Звезда", а в августе стало известно о трещинах на модуле. При том в самой России утверждают, что их будет становиться все больше.

Модуль "Звезда". Фото: NASA

В сентябре в модуле "Звезда" сработала дымовая сигнализация, а внутри доносился запах горелого пластика. Причины не назывались, но задымление совпало с автономной зарядкой аккумуляторов станции.

При этом, в российских СМИ распространяют слухи, якобы их сегмент МКС испортил астронавт NASA еще в 2018 году.