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Россия испытала космическое оружие, из-за которого экипаж МКС готовился к эвакуации

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 ноября, 21:13
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На выходных Россия провела испытания антиспутникового оружия, из-за чего на орбите Земли возникло облако обломков, угрожавшее жизни астронавтов на МКС
Антиспутниковое оружие заставило астронавтов прятаться
Антиспутниковое оружие заставило астронавтов прятаться / Фото: Wikipedia, Pixabay

Об этом сообщили двое представителей военного командования США. Впрочем, информация пока не была подтверждена официально, пишет thealphacentauri.net.

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Судя по всему, событие может быть связано с российским космическим аппаратом "Космос-1408".

Параллельно с этим появилась информация, что астронавты на МКС были вынуждены укрываться в транспортных капсулах из-за опасности столкновения с космическим мусором.

Международная космическая станция
Международная космическая станция / Фото: NASA

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МКС сближалась к обломкам каждые 90 минут – это время облета орбитальной станции вокруг Земли. Интересно, что Роскосмос подтвердил факт встречи с космическим мусором, а NASA пока молчит, сообщает space.com.

Издание отмечает, что космические агентства регулярно контролируют периметр безопасности вокруг космической станции и меняют ее траекторию, чтобы избежать попадания мусора в эту зону, если есть время для маневра.

Как это произошло на прошлой неделе, когда возле станции прошли обломки китайского противоспутникового испытания 2013 года.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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