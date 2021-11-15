Россия испытала космическое оружие, из-за которого экипаж МКС готовился к эвакуации

На выходных Россия провела испытания антиспутникового оружия, из-за чего на орбите Земли возникло облако обломков, угрожавшее жизни астронавтов на МКС

Антиспутниковое оружие заставило астронавтов прятаться / Фото: Wikipedia, Pixabay

Об этом сообщили двое представителей военного командования США. Впрочем, информация пока не была подтверждена официально, пишет thealphacentauri.net.

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Судя по всему, событие может быть связано с российским космическим аппаратом "Космос-1408".

Параллельно с этим появилась информация, что астронавты на МКС были вынуждены укрываться в транспортных капсулах из-за опасности столкновения с космическим мусором.

Международная космическая станция / Фото: NASA

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МКС сближалась к обломкам каждые 90 минут – это время облета орбитальной станции вокруг Земли. Интересно, что Роскосмос подтвердил факт встречи с космическим мусором, а NASA пока молчит, сообщает space.com.

Издание отмечает, что космические агентства регулярно контролируют периметр безопасности вокруг космической станции и меняют ее траекторию, чтобы избежать попадания мусора в эту зону, если есть время для маневра.

Как это произошло на прошлой неделе, когда возле станции прошли обломки китайского противоспутникового испытания 2013 года.