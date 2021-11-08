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В корабле Илона Маска так и не починили туалет, астронавтам придется использовать подгузники

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 ноября, 12:19
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Астронавт NASA, находящийся на борту Международной космической станции, признала, что неполадка с туалетом на корабле Crew Dragon компании SpaceX заставит астронавтов использовать подгузники
Астронавты будут носить подгузники в корабле Илона Маска
Астронавты будут носить подгузники в корабле Илона Маска / Фото: Twitter

В понедельник, 8 ноября, миссия Crew-2 должна вернуться с МКС на Землю. Обратно их вернет корабль Crew Dragon, однако полет будет менее комфортабельным, чем предполагалось.

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Во время полета гражданской миссии Inspiration4 у экипажа капсулы Crew Dragon возникли проблемы с туалетом.

SpaceX пока не удалось устранить неполадки, поэтому астронавтам во время предстоящего полета придется использовать подгузники.

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"Космический полет полон множества мелких проблем, и это всего лишь еще одна проблема, с которой мы столкнемся и о которой мы позаботимся в нашей миссии", – призналась астронавт NASA Меган Макартур в интервью Space.com.

Меган Макартур. Фото: twitter

Инженеры выяснили, что проблема с туалетами на Crew Dragon заключалась в утечке отходов под пол корабля и касалась не только конкретного модуля. Впрочем, никакой опасности для корабля это не несло.

Тем не менее, SpaceX необходимо модернизировать туалеты на каждом космическом корабле Crew Dragon, включая тот, который в настоящее время состыкован с космической станцией, но сделать это можно будет только по возвращении на Землю.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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