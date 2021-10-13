Есть рекорд! 90-летний актер успешно слетал в космос на корабле миллиардера (видео)

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса успешно запустила второй пилотируемый полет ракеты New Shepard, а актер Уильям Шатнер установил новый космический рекорд

Корабль New Shepard совершил успешный полет

Полет продлился около 11 минут. За это время капсула поднялась до максимальной высоты над линией Кармана, где официально начинается космос – она находится на высоте около 100 км над уровнем моря. В этот момент экипаж находился в невесомости.

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Пока капсула бороздила космос, ракета-носитель New Shepard вернулась на Землю с помощью вертикальной посадки на посадочной площадке Blue Origin. Выглядит это круто!

Затем с помощью парашютов капсула успешно приземлилась в пустыне. На земле экипаж поздравили с успешной миссией и обрызгали шампанским.

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Это был второй пилотируемый полет ракеты New Shepard. Первый состоялся 12 недель назад и в нем принял участие сам Безос.

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Сегодня в состав экипажа вошел знаменитый актер Уильям Шатнер. Он наиболее известен ролью капитана Джеймса Т. Кирка – командир звездолета USS Enterprise в оригинальном сериале "Стартрек" с 1966 по 1969 год. Также он снялся в семи полнометражных фильмах "Звездного пути" с 1979 по 1994 год.

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Шатнер стал самым возрастным человеком в космосе. 90-летний актер побил рекорд 82-летнего Уолли Фанка, который побывал в космосе во время предыдущей миссии New Shepard.

Вместе с Шатнером в миссии NS-18 приняли участие вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, заместитель председателя по естественным наукам и здравоохранению французской компании-разработчика программного обеспечения Dassault Systèmes Глен де Врис и соучредитель компании Planet, занимающейся наблюдением за Землей, Крис Бошуизен.

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