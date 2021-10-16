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Сбой или халатность: случайный пуск двигателя российского корабля развернул МКС

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 октября, 13:49
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Незапланированный запуск двигателя российского космического корабля ненадолго вывел из строя Международную космическую станцию Это уже второй подобный инцидент менее чем за три месяца
Россияне случайно развернул МКС
Россияне случайно развернул МКС / Фото: NASA

Корабль Союз МС-18, который должен вернуть на Землю космонавта Олега Новицкого, кинорежиссера Клима Шипенко и актера Юлию Пересильд, проводил плановые предполетные испытания.

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"Запуск двигателя неожиданно продолжился после окончания окна испытаний, что привело к потере контроля ориентации Международной космической станции, – сообщили об инциденте в NASA.

Позже Интерфакс сообщил, что орбитальная лаборатория отклонилась от своей нормальной ориентации на 57 градусов.

Впрочем, в России к инциденту отнеслись халатно, несмотря на то, что это второй случай, спровоцированный россиянами менее чем за три месяца.

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"Олег не бери в голову, ну подумаешь развернули станцию на 57 градусов, ничего страшного", – сказал в ходе переговоров с космонавтом Олегом Новицким руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев.

В течение 30 минут авиадиспетчеры восстановили ориентацию космической станции, теперь она находится в стабильном положении. Отмечается, что во время происшествия экипаж не спал, и ему ничего не угрожало.

В настоящее время на борту МКС работают 10 членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко, астронавты NASA Марк Ванде Хей, Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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Космическая станция ранее была случайно развернута 29 июля, когда двигатели прибывшего российского модуля "Наука" совершили незапланированный пуск.

Тот инцидент был более серьезным: орбитальная лаборатория повернулась примерно на 540 градусов. Российские официальные лица связали событие с программным сбоем.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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