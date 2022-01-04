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Ученый выяснил, откуда берется водяной пар на спутнике Сатурна

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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4 января, 08:30
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Ледяной спутник Сатурна Энцелад испускает водяной пар в космос. Ученые думали, что шлейфы исходят из глубоких недр океана, но это может быть не так
На спутнике Сатурна может быть не только океан
На спутнике Сатурна может быть не только океан / Фото: Wikipedia

Скрытый океан делает Энцелад одним из лучших мест для поиска жизни в Солнечной системе.

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Концепции будущих миссий на спутник Сатурна основаны на идее, что взятие образцов шлейфов позволит напрямую проверить содержимое океана, пишет Science News.

Дело в том, что вода могла поступать из карманов водянистой кашицы в ледяной оболочке спутника.

Большинство ученых убедились в том, что гейзеры происходят из трещин в раковинах, которые доходят до соленого подземного моря.

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Это не означает, что на Энцеладе нет океана – почти наверняка он есть. Тем не менее, шансы найти жизнь на спутнике Сатурна увеличиваются.

Контекст.

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Напомним, ранее сообщалось, что впервые вне Солнечной системы нашли планету с магнитным полем.

Тем временем ученые выяснили, что древние греки действительно смогли создать аналоговый компьютер.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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