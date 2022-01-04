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Вчений з'ясував, звідки береться водяна пара на супутнику Сатурна

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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4 січня, 08:30
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Крижаний супутник Сатурна Енцелад випускає водяну пару в космос. Вчені думали, що шлейфи виходять із глибоких надр океану, але це може бути не так
На супутнику Сатурна може бути не тільки океан
На супутнику Сатурна може бути не тільки океан / Фото: Wikipedia

Прихований океан робить Енцелад одним із найкращих місць для пошуку життя в Сонячній системі.

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Концепції майбутніх місій на супутник Сатурна засновані на ідеї, що взяття зразків шлейфів дозволить безпосередньо перевірити вміст океану, пише Science News.

Справа в тому, що вода могла надходити з кишень рідкої кашки в крижаній оболонці супутника.

Більшість учених переконалися, що гейзери походять з тріщин у раковинах, які сягають солоного підземного моря.

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Це не означає, що на Енцеладі немає океану – майже напевно він є. Тим не менш, шанси знайти життя на супутнику Сатурна збільшуються.

Контекст

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше поза Сонячною системою знайшли планету з магнітним полем.

Тим часом, вчені з'ясували, що давні греки дійсно змогли створити аналоговий комп'ютер.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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