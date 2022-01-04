Вчений з'ясував, звідки береться водяна пара на супутнику Сатурна

Прихований океан робить Енцелад одним із найкращих місць для пошуку життя в Сонячній системі.
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Концепції майбутніх місій на супутник Сатурна засновані на ідеї, що взяття зразків шлейфів дозволить безпосередньо перевірити вміст океану, пише Science News.
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Справа в тому, що вода могла надходити з кишень рідкої кашки в крижаній оболонці супутника.
Більшість учених переконалися, що гейзери походять з тріщин у раковинах, які сягають солоного підземного моря.
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Це не означає, що на Енцеладі немає океану – майже напевно він є. Тим не менш, шанси знайти життя на супутнику Сатурна збільшуються.
Контекст
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше поза Сонячною системою знайшли планету з магнітним полем.
Тим часом, вчені з'ясували, що давні греки дійсно змогли створити аналоговий комп'ютер.