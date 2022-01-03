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Компьютер-артефакт: древние греки создали астрономический калькулятор

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 января, 14:52
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Археологи ошеломлены удивительным древнегреческим компьютером, существование которого кажется невозможным
Древние греки использовали аналог компьютера
Древние греки использовали аналог компьютера / Фото: Getty Images

Древнегреческие ученые смогли собрать и в дальнейшем использовать первый на планете астрономический калькулятор.

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Известный как механизм Antikythera с ручным приводом возрастом 2000 лет описан как самый старый образец аналогового компьютера, пишет Express.

Древний артефакт помогал предсказывать затмения, фото Getty Images

В него была встроена механическая модель Солнечной системы. Древние греки использовали механизм для предсказания, например, затмений на десятилетия вперед.

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Также компьютер помогал отслеживать цикл древних Олимпийских игр. Беспрецедентная находка найдена среди обломков кораблекрушения у берегов греческого острова Антикифера, теперь археологи выяснили, для чего точно его использовали.

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Механизм Antikythera, по сути, был специализированной вычислительной машиной, использующей свои бронзовые шестерни для расчета циклов космоса.

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Напомним, ранее мы писали о необычном древнем мече возрастом до 4 тысяч лет, обнаруженном в Финляндии.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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