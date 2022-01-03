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Теплый брат Нептуна: впервые вне Солнечной системы нашли планету с магнитным полем

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 января, 16:47
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Телескоп Hubble впервые смог зафиксировать магнитосферу, окружающего планету за пределами Солнечной системы
Уникальная планета с магнитосферой поможет понять процессы образования жизни в других мирах
Уникальная планета с магнитосферой поможет понять процессы образования жизни в других мирах

Группа ученых использовала данные космического телескопа, обнаружив заряженные углеродные частицы, которые окружают планету и покидают ее, образуя длинный хвост.

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Магнитные поля играют решающую роль в защите планетных атмосфер, поэтому теперь ученые могут понять, как выглядит конкретный инопланетный мир, пишет Scitech Daily.

Магнитосфера образуется в результате взаимодействия объекта с солнечным ветром, излучаемым его звездой.

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Ученые наблюдали за экзопланетой HAT-P-11b - планетой размером с Нептун, находящейся в 123 световых годах от Земли.

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Им понадобилось шесть транзитов планеты через собственную карликовую звезду, чтобы собрать все данные в ультрафиолете.

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Но их усилия были вознаграждены – обнаруженные процессы помогут выяснить, может ли планета быть обитаемой.

Что интересно, физика в магнитосфере Земли и HAT-P-11b одинакова, но она находится слишком близко к звезде (одна двадцатая расстояния от Земли до Солнца).

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Это заставляет ее верхние слои атмосферы нагреваться и, по сути, "выкипать" в космос, что приводит к образованию хвоста магнитосферы. В то ж время Земля находится на безопасном расстоянии.

Количество химических элементов в объекте тяжелее водорода и гелия, или металлов оказалось ниже ожидаемого, что бросает вызов современным моделям экзопланет.

Ученые отмечают, что в ряде факторов экзопланета больше похожа на мини-Юпитер, чем на Нептун.

Напомним, ранее мы писали о том, как появился телескоп Hubble, который уже отработал 32 года, или миллиард секунд.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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