Первая женщина на Луне и Марсе: Байден продлил работу США на МКС

Это не значит, что ровно в 2030 году станция точно закроется, но астрономы надеются к тому времени заменить ее коммерческими миссиями.
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О намерении власти США пока продолжить работу с МКС объявил сегодня администратор NASA Билл Нельсон, сообщает космическое агентство.
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Это будет означать продление сотрудничества с партнерами в таких странах:
- Европе – Европейское космическое агентство;
- Японии – Японское агентство аэрокосмических исследований;
- Канаде – Канадское космическое агентство;
- Россия – Государственная космическая корпорация Роскосмос.
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Продолжающееся участие США в работе МКС будет способствовать инновациям и конкурентоспособности, уверены в NASA.
Это также будет способствовать разнообразию в космосе – в том числе отправке первой женщины и первого цветного человека на Луну и на Марс, считают ученые.
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Продление операций до 2030 года обеспечит плавный переход к одному или нескольким коммерческим направлениям в конце 2020-х годов, надеются в NASA.
Напомним, ранее мы писали о том, что космическое агентство намерено вывести МКС из эксплуатации к 2030 году.