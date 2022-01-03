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Первая женщина на Луне и Марсе: Байден продлил работу США на МКС

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 января, 12:30
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Администрация президента США Джо Байдена обязалась продлить работу Международной космической станции до 2030 года
США останутся на МКС до 2030
США останутся на МКС до 2030 / Фото: NASA

Это не значит, что ровно в 2030 году станция точно закроется, но астрономы надеются к тому времени заменить ее коммерческими миссиями.

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О намерении власти США пока продолжить работу с МКС объявил сегодня администратор NASA Билл Нельсон, сообщает космическое агентство.

Это будет означать продление сотрудничества с партнерами в таких странах:

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  • Европе – Европейское космическое агентство;
  • Японии – Японское агентство аэрокосмических исследований;
  • Канаде – Канадское космическое агентство;
  • Россия – Государственная космическая корпорация Роскосмос.

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Продолжающееся участие США в работе МКС будет способствовать инновациям и конкурентоспособности, уверены в NASA.

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Это также будет способствовать разнообразию в космосе – в том числе отправке первой женщины и первого цветного человека на Луну и на Марс, считают ученые.

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Продление операций до 2030 года обеспечит плавный переход к одному или нескольким коммерческим направлениям в конце 2020-х годов, надеются в NASA.

Напомним, ранее мы писали о том, что космическое агентство намерено вывести МКС из эксплуатации к 2030 году.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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