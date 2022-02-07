Ученый пообещал показать снимок настоящего НЛО

Профессор Гарварда Ави Леб уже давно открыто заявлял о более серьезном отношении к поиску внеземной жизни.
Читайте также: Что за таинственный объект появился в космосе и напугал астрономов
Теперь Леб заявил, что сделает снимок настоящего НЛО в высоком разрешении, чтобы следующее поколение могло свободно обсуждать это открытие, пишет Futurism.
Далее по теме
Ранее профессор утверждал, что межзвездный объект, проплывший через нашу Солнечную систему в 2017 году, мог быть инопланетным зондом, а не скучным космическим камнем.
В то время Леб сказал, что многие из его коллег держат исследования НЛО на расстоянии вытянутой руки и обычно отвергают результаты как естественные явления или теорию заговора.
Леб возглавляет проект "Галилео", в рамках которого команда из более чем 100 ученых создает сеть сложных телескопов для сканирования неба в поисках инопланетян.
Этим летом на крыше обсерватории Гарвардского колледжа начнет работать первый телескоп Леба, оснащенный инфракрасными камерами, работающими круглосуточно и без выходных.
Леб надеется, что получение убедительных свидетельств НЛО привлечет молодых ученых, которых отпугивает старшая и более циничная толпа.
Ранее мы писали:
- Мы собрали самые странные вещи, которые астронавты видели и слышали в космосе.
- Кроме того, мы описывали девять интересных фактов о возможных инопланетянах, которые люди узнали в 2021 году.
- Кроме того, в прошлом году американское космическое агентство наняло 24 богословов, чтобы они смогли объяснить людям существование инопланетян.