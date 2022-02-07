Ученый пообещал показать снимок настоящего НЛО

Ученый из Гарварда пообещал доказать существование НЛО в течение следующих нескольких ближайших лет

Ученый обещает показать снимки настоящего НЛО

Профессор Гарварда Ави Леб уже давно открыто заявлял о более серьезном отношении к поиску внеземной жизни.

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Теперь Леб заявил, что сделает снимок настоящего НЛО в высоком разрешении, чтобы следующее поколение могло свободно обсуждать это открытие, пишет Futurism.

Ранее профессор утверждал, что межзвездный объект, проплывший через нашу Солнечную систему в 2017 году, мог быть инопланетным зондом, а не скучным космическим камнем.

В то время Леб сказал, что многие из его коллег держат исследования НЛО на расстоянии вытянутой руки и обычно отвергают результаты как естественные явления или теорию заговора.

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Леб возглавляет проект "Галилео", в рамках которого команда из более чем 100 ученых создает сеть сложных телескопов для сканирования неба в поисках инопланетян.

Этим летом на крыше обсерватории Гарвардского колледжа начнет работать первый телескоп Леба, оснащенный инфракрасными камерами, работающими круглосуточно и без выходных.

Леб надеется, что получение убедительных свидетельств НЛО привлечет молодых ученых, которых отпугивает старшая и более циничная толпа.

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