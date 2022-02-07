Вчений пообіцяв показати знімок справжнього НЛО

Професор Гарварда Аві Леб давно відкрито заявляв про більш серйозне ставлення до пошуку позаземного життя.
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Тепер Леб заявив, що зробить знімок справжнього НЛО у високій якості, щоб наступне покоління могло вільно обговорювати це відкриття. Futurism.
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Раніше професор стверджував, що міжзоряний об'єкт, що проплив через нашу Сонячну систему у 2017 році, міг бути інопланетним зондом, а не нудним космічним каменем
Тоді Леб сказав, що багато його колег тримають дослідження НЛО на відстані витягнутої руки та зазвичай відкидають результати як природні явища чи теорію змови.
Льоб очолює проект "Галілео", в рамках якого команда з більш ніж 100 вчених створює мережу складних телескопів для сканування неба у пошуках інопланетян.
Цього літа на даху обсерваторії Гарвардського коледжу почне працювати перший телескоп Леба, оснащений інфрачервоними камерами, працюючими цілодобово та без вихідних.
Льоб сподівається, що отримання переконливих свідчень НЛО приверне молодих учених, яких відлякує старший та більш цинічний натовп.
Раніше ми писали:
- Ми зібрали найдивніші речі, які астронавти бачили і чули у космосі.
- Крім того, ми описували дев'ять цікавих фактів про можливих інопланетян, які люди дізналися у 2021 році.
- Крім того, минулого року американське космічне агентство найняло 24 богослови, щоб вони змогли пояснити людям існування інопланетян.