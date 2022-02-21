Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Ученые раскрыли загадку космического кинжала Тутанхамона

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 14:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Группа исследователей провела рентгеновское сканирование железного кинжала, найденного в гробнице Тутанхамона, и обнаружила интересные детали
Метеоритный кинжал Тутанхамона подарили еще его деду
Метеоритный кинжал Тутанхамона подарили еще его деду / Фото: Getty Images, Wiley Online Library

Целью ученых было выяснить, как изготовили предмет, металл которого был получен из метеорита. Исследователи не уверены, что он был изготовлен в Египте.

Читайте также: На Марсе нашли загадочный черпак: может ли он быть артефактом инопланетян

Реклама

Но главной загадкой было то, что лезвие было сделано из железа, тогда как железный век начался через 100 лет после смерти Тутанхамона, пишет gizmodo.

Метеоритное железо

Фото Wiley Online Library

Когда археологи вошли в погребальную камеру Тутанхамона в Долине Царей в 1920-х годах, они обнаружили железный кинжал длиной в 30 см, погребенный вместе с фараоном.

Это натолкнуло исследователей на мысль, что такие предметы – времен до Железного века - происходят из метеоритного металла.

Реклама

Сам кинжал датируется более ранним бронзовым веком, то есть был изготовлен за 1000 лет до рождения Тутанхамона. Фараон также был погребен с железными подголовником и браслетом.

Исследование 2016 года подтвердило вероятное метеоритное происхождение железа фараона, но остались вопросы о том, из какого метеорита его сделали и как выковали.

Выкован при низкой температуре

Фото Getty Images

Последнее исследование выявило концентрации железа, никеля, марганца и кобальта, а в почерневших пятнах на лезвии нашли серу, хлор, кальций и цинк.

Реклама

Читайте также: Когда на месте Москвы еще жабы квакали: в Хмельницком нашли древние артефакты

Не менее интересным был узор из линий серого цвета – узор Видманштеттена, как на африканском метеорите. Значит, кинжал был сделан из октаэдрита, крупнейшей группы железных метеоритов.

Тонкий узор указывает на то, что кинжал был выкован при относительно низкой температуре - менее 950 градусов по Цельсию.

Реликвия из-за границы

Хотя химический анализ не дал ключей к происхождению кинжала, серия древних писем-табличек возрастом 3400 лет упоминала железный кинжал в золотых ножнах.

Он, согласно документам, был подарен Аменхотепу III, деду Тутанхамона, королем Митанни, области Анатолии, когда фараон женился на его дочери.

Читайте также: Украинец почти 40 лет подпирал сарай древним мечом

Так что, возможно, космический кинжал Тутанхамона был семейной реликвией, полученной из-за границы.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Ученые раскрыли загадку космического кинжала Тутанхамона Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша К Ингульцу готовы: Динамо завершило сборы волевой победой (видео) Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Мгновенное фото и не только: чем еще знаменит изобретатель Polaroid – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37571.12

Binance Coin (BNB)

369.57

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

109.04

Theta (THETA)

2.92

Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять