Ученые раскрыли загадку космического кинжала Тутанхамона

Группа исследователей провела рентгеновское сканирование железного кинжала, найденного в гробнице Тутанхамона, и обнаружила интересные детали

Метеоритный кинжал Тутанхамона подарили еще его деду / Фото: Getty Images, Wiley Online Library

Целью ученых было выяснить, как изготовили предмет, металл которого был получен из метеорита. Исследователи не уверены, что он был изготовлен в Египте.

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Но главной загадкой было то, что лезвие было сделано из железа, тогда как железный век начался через 100 лет после смерти Тутанхамона, пишет gizmodo.

Метеоритное железо

Фото Wiley Online Library

Когда археологи вошли в погребальную камеру Тутанхамона в Долине Царей в 1920-х годах, они обнаружили железный кинжал длиной в 30 см, погребенный вместе с фараоном.

Это натолкнуло исследователей на мысль, что такие предметы – времен до Железного века - происходят из метеоритного металла.

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Сам кинжал датируется более ранним бронзовым веком, то есть был изготовлен за 1000 лет до рождения Тутанхамона. Фараон также был погребен с железными подголовником и браслетом.

Исследование 2016 года подтвердило вероятное метеоритное происхождение железа фараона, но остались вопросы о том, из какого метеорита его сделали и как выковали.

Выкован при низкой температуре

Фото Getty Images

Последнее исследование выявило концентрации железа, никеля, марганца и кобальта, а в почерневших пятнах на лезвии нашли серу, хлор, кальций и цинк.

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Не менее интересным был узор из линий серого цвета – узор Видманштеттена, как на африканском метеорите. Значит, кинжал был сделан из октаэдрита, крупнейшей группы железных метеоритов.

Тонкий узор указывает на то, что кинжал был выкован при относительно низкой температуре - менее 950 градусов по Цельсию.

Реликвия из-за границы

Хотя химический анализ не дал ключей к происхождению кинжала, серия древних писем-табличек возрастом 3400 лет упоминала железный кинжал в золотых ножнах.

Он, согласно документам, был подарен Аменхотепу III, деду Тутанхамона, королем Митанни, области Анатолии, когда фараон женился на его дочери.

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Так что, возможно, космический кинжал Тутанхамона был семейной реликвией, полученной из-за границы.

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