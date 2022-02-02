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Украинец почти 40 лет подпирал сарай древним мечом

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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2 февраля, 18:51
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Житель Павлограда на огороде среди мусора нашел ржавый кусок железа еще в 1986 году, и только теперь выяснил, что это был средневековый меч
Кусок железа из мусорки оказался древним мечом, но его сложно опознать
Кусок железа из мусорки оказался древним мечом, но его сложно опознать / Фото: Wikipedia

Местный житель увидел в интернете древние мечи, найденные археологами, и понял, что у него в огороде хранится реликвия.

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Леонид Аксененко подарил меч историко-краеведческому музею, сообщили сотрудники музея в Facebook.

Таким образом музейная коллекция пополнилась интересной вещью – мечом эпохи Средневековья.

Леонид еще в 1986 году нашел меч, однако понял, что это, значительно позже. Реликвия находилась на дне помойки на огороде купленного мужчиной дома.

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Украинец принял меч за обычный кусок железа, который решил использовать в хозяйстве и сделал его опорой для навеса.

Недавно в интернете Аксененко увидел древние мечи, найденные археологами, и понял, что железная палка, подпирающая его навес – это артефакт, измененный временем.

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С годами на нем, к сожалению, появились дополнительные повреждения. У меча отсутствует хвостовик, повреждено острие и сильно заржавела верхняя часть.

И все же историки говорят, что он в относительно неплохом состоянии. Средневековый меч имеет клинок длиной 70 сантиметров и шириной 3,5 сантиметра. Его вес составляет более 1 кг.

Колоть таким мечом неэффективно, он был рассчитан на нанесение рубящих ударов. Меч нуждается в реставрации, после которой археологи смогут рассказать о нем еще больше.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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