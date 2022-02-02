Украинец почти 40 лет подпирал сарай древним мечом

Местный житель увидел в интернете древние мечи, найденные археологами, и понял, что у него в огороде хранится реликвия.
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Леонид Аксененко подарил меч историко-краеведческому музею, сообщили сотрудники музея в Facebook.
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Таким образом музейная коллекция пополнилась интересной вещью – мечом эпохи Средневековья.
Леонид еще в 1986 году нашел меч, однако понял, что это, значительно позже. Реликвия находилась на дне помойки на огороде купленного мужчиной дома.
Украинец принял меч за обычный кусок железа, который решил использовать в хозяйстве и сделал его опорой для навеса.
Недавно в интернете Аксененко увидел древние мечи, найденные археологами, и понял, что железная палка, подпирающая его навес – это артефакт, измененный временем.
С годами на нем, к сожалению, появились дополнительные повреждения. У меча отсутствует хвостовик, повреждено острие и сильно заржавела верхняя часть.
И все же историки говорят, что он в относительно неплохом состоянии. Средневековый меч имеет клинок длиной 70 сантиметров и шириной 3,5 сантиметра. Его вес составляет более 1 кг.
Колоть таким мечом неэффективно, он был рассчитан на нанесение рубящих ударов. Меч нуждается в реставрации, после которой археологи смогут рассказать о нем еще больше.
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