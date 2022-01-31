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Ему почти 7 тысяч лет: археологи нашли останки древнего предка украинцев

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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31 января, 16:35
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Украинские археологи нашли череп возрастом в семь тысяч лет в Мамай-горе над Днепром – осталось узнать его происхождение
В Скифских могильниках откопали очень древний череп
В Скифских могильниках откопали очень древний череп / Фото: Wikipedia

Известный украинский археолог Геннадия Тощев обнаружил два года назад большой неолитический некрополь в Скифских могильниках.

Еще немного работы над расчисткой, и уже будут видны реальные черты лица далекого предка, рассказала Инна Потехина, сотрудница института археологии НАНУ в Facebook.

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"Он вернулся из почти 7000-летнего небытия, прибыл к нам из Мамай Горы над Днепром", – пишет она.

Обнаруженный предок обладал широким лицом с наклонным лбом, низкими прямоугольными орбитами и мужественными очертаниями нижней челюсти.

После тщательного антропологического исследования и анализа ДНК археологи смогут узнать побольше о его происхождении и истории жизни.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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