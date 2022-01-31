Ему почти 7 тысяч лет: археологи нашли останки древнего предка украинцев

Украинские археологи нашли череп возрастом в семь тысяч лет в Мамай-горе над Днепром – осталось узнать его происхождение

В Скифских могильниках откопали очень древний череп / Фото: Wikipedia

Известный украинский археолог Геннадия Тощев обнаружил два года назад большой неолитический некрополь в Скифских могильниках.

Еще немного работы над расчисткой, и уже будут видны реальные черты лица далекого предка, рассказала Инна Потехина, сотрудница института археологии НАНУ в Facebook.

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"Он вернулся из почти 7000-летнего небытия, прибыл к нам из Мамай Горы над Днепром", – пишет она.

Обнаруженный предок обладал широким лицом с наклонным лбом, низкими прямоугольными орбитами и мужественными очертаниями нижней челюсти.

После тщательного антропологического исследования и анализа ДНК археологи смогут узнать побольше о его происхождении и истории жизни.

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