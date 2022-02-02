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Жуткая находка археологов: что делали с человеческими останками 500 лет назад

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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2 февраля, 12:45
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Археологи, работающие вдоль южного побережья Перу, обнаружили около 200 жутких тростниковых стволов, украшенных человеческими позвонками
Жуткая находка археологов была обнаружена в Перу. Фото: Antiquity
Жуткая находка археологов была обнаружена в Перу. Фото: Antiquity

Человеческие позвонки на стволах были обнаружены в долине Чинча в Перу. Анализ показал, что они были созданы в период между 1450 и 1650 годами.

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В общей сложности по всей долине было обнаружено 192 экземпляра, в которых использовались исключительно позвонки взрослых и молодых людей, сообщает gizmodo.com.

Каждый ствол был украшен останками одного человека. При этом, позвонки были расположены не в анатомическом порядке.

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Позвонки на столбах в основном находили в разграбленных гробницах. Есть несколько предположений, для чего их могли использовать:

  • Для перевозки останков мертвых в могилы или попытка собрать останки после разграбления могил
  • Они могли служить трофеями или символами статуса, власти или определенных людей
  • Могли выступать в качестве погремушек
  • С помощью жуткого приспособления коренное население могло отпугивать колонистов и охотников за сокровищами в могилах

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"Это открытие расширяет наше понимание того, как коренные народы используют ритуалы для борьбы с завоеваниями. Наши результаты показывают, что позвонки на столбах представляют собой прямой ответ коренных народов на европейский колониализм", – рассказал один из археологов.

Ранее мы писали, что археологи нашли останки древнего предка украинцев. Украинские археологи нашли череп возрастом в семь тысяч лет в Мамай-горе над Днепром – осталось узнать его происхождение.

Александр Трикиша
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