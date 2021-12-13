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Пыльные бури и Солнце: как Марс остался без воды

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
13 декабря, 11:22
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Взаимодействие верхних слоев атмосферы с солнечным ветром не может полностью объяснить потерю Красной планетой воды, но есть новые теории
Воду с Марса не могло испарить Солнце само по себе
Воду с Марса не могло испарить Солнце само по себе / Фото: Wikipedia, Pixabay

Ученый-планетолог Эрдал Йигит из Университета Джорджа Мейсона предлагает учитывать еще три фактора, кроме влияния Солнца.

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Раньше на поверхности Марса было много воды и на протяжении миллиардов лет она постепенно уходила в космос в виде водорода, пишет Phys.org.

Исследования показали, что молекулы воды были разорваны солнечным светом в нижних слоях марсианской атмосферы.

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Тем не менее, Йигит предполагает, что воду сначала вытеснило из нижних слоев атмосферы из одного или нескольких факторов:

  • конвекционные течения на малых высотах;
  • пыльные бури;
  • гравитационные волны.

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Ученый подчеркнул, что потерю воды поверхностью Марса нельзя полностью объяснить без учета факторов как в верхней, так и в нижней атмосфере.

Напомним, ранее мы писали, что на Марсе обнаружили "человеческое лицо".

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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