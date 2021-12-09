Загадки Вселенной: найдена планета-гигант, существование которой считали невозможным

Ученые обнаружили планету в 11 раз тяжелее Юпитера. Это первое в истории открытие огромной активной планеты вокруг двух родительских звезд

Обнаружена уникальная планета в 11 раз тяжелее Юпитера

У планеты две родительские звезды, в 6-10 раз больше Солнца и намного его моложе. Раньше поддержание планет в таких больших системах считали невозможным.

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Новая экзопланета расположена в большой двойной системе Бета Центавра и находится в 325 световых годах от Земли, пишет The Science Times.

b Центавра b имеет колоссальную массу, которая в 11 раз превышает массу Юпитера. Она также по размеру выигрывает у большинства обнаруженных планет вне Солнечной системы.

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Двойная звездная система Центавра, помимо прочего, также является рекордсменом по самой высокой температуре среди всех звездных систем, исследованных учеными.

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Ее звезды имеют температуру около 18 тыс. градусов, тогда как температура поверхности Солнца – 5,5 тыс. градусов.

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Эти звезды образовались около 15 млн лет назад, что делает их значительно моложе Солнца, которому уже более 4,5 млрд лет.

Двойные системы, как считали ученые, не могут долго поддерживать планетные тела вокруг себя.

Единственная обнаруженная двойная звезда, рядом с которой были активные планеты, имела массу 2,7 солнечной.

Напомним, ранее была найдена звезда-тяжеловес в 400 раз моложе Солнца.