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СЕГОДНЯ Техно

Титан и камера на 48 мегапикселей: в сеть слили новые подробности об iPhone 14

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
9 декабря, 12:54
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В смартфоне iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут использоваться дисплеи с отверстием в центральной верхней части
iPhone 14 сможет снимать видео разрешением 8К
iPhone 14 сможет снимать видео разрешением 8К

Apple откажется от использования "челки" в новых iPhone, которые получат дисплеи в 6,1 и 6,7 дюйма.

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Как сообщил информатор на южнокорейском заводе по производству дисплеев, изменение дизайна состоится в сентябре 2022 года, пишет mydrivers.

Пока неизвестно, каким будет отверстие в экране iPhone 14 Pro — круглым или овальным. Рендеры показывали оба варианта.

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iPhone 14 Pro будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, поддерживающей запись видео разрешением 8K.

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Телефон сможет увеличивать объем памяти до 2 ТБ, а его корпус будет выполнен из титанового сплава.

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Этот материал используют также в новых MacBook и iPad, как мы уже писали ранее.

Также сообщалось, что Apple впервые за 10 лет прервала производство на несколько дней, дав работникам дополнительные выходные.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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