Титан и камера на 48 мегапикселей: в сеть слили новые подробности об iPhone 14

В смартфоне iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут использоваться дисплеи с отверстием в центральной верхней части

iPhone 14 сможет снимать видео разрешением 8К

Apple откажется от использования "челки" в новых iPhone, которые получат дисплеи в 6,1 и 6,7 дюйма.

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Как сообщил информатор на южнокорейском заводе по производству дисплеев, изменение дизайна состоится в сентябре 2022 года, пишет mydrivers.

Пока неизвестно, каким будет отверстие в экране iPhone 14 Pro — круглым или овальным. Рендеры показывали оба варианта.

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iPhone 14 Pro будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, поддерживающей запись видео разрешением 8K.

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Телефон сможет увеличивать объем памяти до 2 ТБ, а его корпус будет выполнен из титанового сплава.

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Этот материал используют также в новых MacBook и iPad, как мы уже писали ранее.

Также сообщалось, что Apple впервые за 10 лет прервала производство на несколько дней, дав работникам дополнительные выходные.