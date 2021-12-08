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"Кошмар перед Рождеством": Apple впервые за 10 лет прервала производство

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
8 декабря, 12:08
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Сборку iPhone и iPad остановили ​​на несколько дней из-за ограничений цепочки поставок и лимита на использование электроэнергии в Китае
Apple пришлось разгрузить сотрудников перед Рождеством
Apple пришлось разгрузить сотрудников перед Рождеством / Фото: Getty Images

Из-за ограниченного количества компонентов и микросхем не имело смысла работать сверхурочно в праздничные дни.

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После запуска линейки iPhone 13 и новых iPad в сентябре Apple сокращает производство на миллионы единиц продукции и упускает миллиарды долларов дохода, пишет Nikkei Asia.

В прошлые годы это время всегда было самым оживленным, сообщили изданию работники компании. Вместо круглосуточного производства им дали дополнительные выходные.

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Apple отказалась комментировать эту историю, но если учесть, что iPhone 13 Pro Max состоит из более чем 2000 компонентов, то сложности с поставкой запчастей становятся понятными.

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Причем проблемы создают не самые дорогие компоненты – базовый процессор или модем 5G, пишет издание.

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Настоящая головная боль возникает от крошечных "периферийных" компонентов, которые раньше стоили всего несколько центов и привлекали мало внимания.

Это, например, микросхемы управления питанием от Texas Instruments и трансиверы от Nexperia, а также микросхемы для подключения от Broadcom.

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Такие чипы не являются уникальными для iPhone, смартфонов или даже бытовой электроники, но используются в компьютерах, центрах обработки данных, бытовой технике и автомобилях.

Напомним, ранее сообщалось, что спрос на Apple упал перед Новым годом.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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