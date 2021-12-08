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MacBook, iPad и iPhone могут получить титановые корпуса: как это будет работать

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
8 декабря, 19:10
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Компания Apple рассматривает возможность использования титановых сплавов для изготовления корпусов своих устройств в будущем
Техника Apple получит титановые корпуса
Техника Apple получит титановые корпуса / Фото: Apple

Титановый сплав заменит нынешние корпуса из алюминиевого сплава на iPad, позже его также добавят на MacBook и iPhone.

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По сравнению с нержавеющей сталью титановые сплавы тверже и устойчивее к царапинам, пишет Gizchina.

Apple надеется с помощью специальной химической обработки придать титановой оболочке глянцевую поверхность, сделав ее более привлекательной.

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Компания также изучает возможность использования тонких оксидных покрытий на поверхности для решения проблемы отпечатков пальцев.

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В iPad нового поколения впервые будет использован этот материал, iPad Pro пока не рассматривают, ведь титановый корпус заблокирует беспроводную зарядку.

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Если этот материал будет нанесен на iPhone, то, вероятно, это будет средняя рамка. Задняя часть останется прежней ради все той же беспроводной зарядки.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple впервые за 10 лет остановила производство на несколько дней, дав рабочим дополнительные выходные в предпраздничный период.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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