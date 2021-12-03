Rohan против Apple Watch: Google выпустит умные часы в 2022 году

Новый гаджет будет стоить дороже, чем фитнесс-браслеты Fitbit, которые со временем будут интегрированы в разрабатываемое устройство.
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Смарт-часы создают под кодовым названием Rohan, и они будут напрямую конкурировать с Apple Watch, пишет The Verge.
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Ранее компания никогда не разрабатывала свои собственные умные часы. Над гаджетом
работает аппаратная группа Google Pixel.
В гаджет будет интегрирована операционная система Wear OS 3, разработанная в партнерстве с Samsung. Сейчас она запущена только на Samsung Galaxy Watch 4.
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Там эта версия сильно адаптирована, так как заменяет большинство сервисов и приложений Google собственными приложениями Samsung.
Новость про смарт-часы не стала полной неожиданностью. В начале 2021 года Google купил Fitbit за 2,1 млрд долларов, что стало первым шагом к созданию носимых устройств уже под своим брендом.
Напомним, ранее мы писали, что три миллиарда человек на планете никогда не пользовались Интернетом.