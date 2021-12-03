Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Техно

Rohan против Apple Watch: Google выпустит умные часы в 2022 году

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
3 декабря, 12:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Google в 2022 году планирует выпустить свои смарт-часы, над которыми работает аппаратная группа Google Pixel. Пока их название неизвестно
Apple Watch получит прямого конкурента
Apple Watch получит прямого конкурента / Фото: The Verge

Новый гаджет будет стоить дороже, чем фитнесс-браслеты Fitbit, которые со временем будут интегрированы в разрабатываемое устройство.

Читайте также: iPhone больше не в моде: спрос на Apple упал перед Новым годом

Реклама

Смарт-часы создают под кодовым названием Rohan, и они будут напрямую конкурировать с Apple Watch, пишет The Verge.

Ранее компания никогда не разрабатывала свои собственные умные часы. Над гаджетом
работает аппаратная группа Google Pixel.

Google создает умные часы
Google создает умные часы / Фото: The Verge

Реклама

В гаджет будет интегрирована операционная система Wear OS 3, разработанная в партнерстве с Samsung. Сейчас она запущена только на Samsung Galaxy Watch 4.

Читайте также: Apple Watch вызвали скорую мотоциклисту, потерявшему сознание после ДТП

Там эта версия сильно адаптирована, так как заменяет большинство сервисов и приложений Google собственными приложениями Samsung.

Реклама

Новость про смарт-часы не стала полной неожиданностью. В начале 2021 года Google купил Fitbit за 2,1 млрд долларов, что стало первым шагом к созданию носимых устройств уже под своим брендом.

Напомним, ранее мы писали, что три миллиарда человек на планете никогда не пользовались Интернетом.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять