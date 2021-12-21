Новая дата запуска: украинский спутник официально интегрировали с Falcon 9

Конструкторское бюро "Южное" и нидерландская компания ISILAUNCH подписали протокол завершения интеграции украинского аппарата с ракетой от SpaceX

Украинский спутник отправится на орбиту 13 января / Фото: Wikipedia

Запуск космического аппарата запланирован на 13 января 2022 года в рамках миссии Transporter 3.

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Согласно условиям договора, компания ISILAUNCH отвечает за интеграцию миссии, а SpaceX является провайдером пусковых услуг, сообщили в КБ "Южное".

Спутник "Сич-2-1" является модификацией спутника "Сич-2". Он будет получать цифровые изображения поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

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Украинский спутник отправили в США для запуска в космос в начале декабря. Он изготовлен в Днепре в рамках государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Сбор спутника закончили в 2019 году, президент Владимир Зеленский настаивал, что его должны запустить в 2021, в год 30-летия Независимости Украины.

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В Госкосмосе обещали попытаться успеть до конца этого года, но только недавно смогли закончить со сборкой аппарата.

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Пока с учетом всех сложностей запуск опаздывает на 13 дней (дата изменилась с 10 января на 13 января). Стоимость отправки составит 1,9 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX доставит на МКС проекты украинских школьников.