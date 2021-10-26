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Украина поможет NASA осваивать Луну: как это будет

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 октября, 17:05
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Компания украинского предпринимателя Макса Полякова Firefly Aerospace разрабатывает лунный посадочный модуль Blue Ghost для миссии NASA Artemis на Луну
Модуль Blue Ghost доставит груз на Луну
Модуль Blue Ghost доставит груз на Луну

Миссия Artemis стартует в феврале 2022 года, а к сентябрю 2023 года Blue Ghost должен доставить груз на поверхность Луны.

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В 2018 году Firefly Aerospace была выбрана NASA для заключения контракта на коммерческое обслуживание лунной полезной нагрузки в программе освоения Луны Artemis, а в феврале 2021 года был подписан контракт на сумму 93,3 миллиона долларов.

Согласно графику миссии, мунлендер должен приземлиться в лунном бассейне Моря Кризисов. Модуль доставит на поверхность Луны десять полезных грузов NASA, а также несколько коммерческих грузов.

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Blue Ghost будет контролировать безопасную доставку полезной нагрузки во время транзита до Луны и на ее орбите, а также на поверхности Луны.

Доставленные на поверхность аппараты будут исследовать свойства реголита, геофизические характеристики поверхности и взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли. Также в процессе миссии будет проведено несколько демонстраций ключевых технологий, связанных с навигацией и сбором образцов.

Напомним, что недавно NASA на 12 лет отправило в космос зонд, а он сломался спустя 90 минут. Инженеры NASA исследуют потенциальную проблему с космическим кораблем "Люси". Одна из солнечных батарей зонда не зафиксировалась на месте.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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