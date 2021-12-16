Спасают климат: Нью-Йорк полностью перейдет с газа на электричество

В этом решении американский мегаполис идет по стопам десятков городов США, стремящихся перейти от ископаемого топлива к более чистым формам энергии.
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В новых зданиях для обогрева и приготовления еды будут использовать электричество, пишет Reuters.
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В городском совете считают, что смогут достичь углеродной нейтральности уже к 2050 году. Закон применят к новым зданиям высотой до семи этажей уже с конца 2023 года и от семи – с 2027 года.
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Правда, ряд новых зданий, связанных с производством, а также прачечные, больницы и коммерческие кухни получат исключительное разрешение на использование газа.
Самым большим городом США, запретившим газ в новостройках, до этого был Сан-Хосе в Калифорнии с населением около 1 млн человек.
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Напомним, ранее ученые рассказали, как выглядела бы планета Земля, если бы на ней никогда не появлялось человечество.