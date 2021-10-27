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Nokia будет высаживать деревья за проданные смартфоны

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
27 октября, 20:24
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Финский производитель смартфонов Nokia запустила новую акцию по поддержке экологии. Компания обещает высаживать деревья за проданную технику
Nokia высадит деревья за проданные смартфоны
Nokia высадит деревья за проданные смартфоны / Фото: Pixabay

Nokia объявила о сотрудничестве с компанией Ecologi. В рамках сотрудничества компания обязуется посадить определенное количество деревьев либо в Мозамбике, либо на Мадагаскаре. Ранее Sony представила смартфон с гигантской камерой.

Количество высаживаемых деревьев будет зависеть от количества проданных устройств в рамках смартфонов серий G и X. Примечательно, что эта инициатива также включает новые планшеты бренда T20.

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Тем, кто желает внести свой вклад в экологичное движение, нужно зарегистрировать номер IMEI подходящего смартфона, чтобы посадить новые деревья.

Согласно официальному заявлению Nokia, компания будет высаживать 10 деревьев на каждый проданный смартфон G50 и 20 деревьев на каждый проданный планшет X10, X20 или T20. Между тем, при продаже каждого смартфона XR20 будет посажено 50 деревьев.

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Инициатива доступна для европейских клиентов и продлится до тех пор, пока компания не посадит 35 000 деревьев, пишет gizmochina.com.

Nokia G50
T20
XR20

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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