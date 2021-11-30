За последние 40 лет исчезло около 900 миллионов птиц

Только количество домашних воробьев в Европе с 1980 года сократилось на 247 млн, общее число гнездящихся птиц уменьшилось на 17-19%

Домашние воробье сократили популяцию почти вдвое

Гнездящихся птиц в Европе стало меньше на 600 млн, всего птиц – на 900 млн, и все это за последние 40 лет. Ранее ученые уже рассказали, какие животные бы выжили, если бы не было людей.

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Общая численность гнездящихся птиц снизилась на 17-19% между 1980 и 2017, пишет The Guardian.

Наиболее сильно пострадали виды, жизнедеятельность которых связана с сельским хозяйством – из-за использования агрохимикатов.

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Так, домашних воробьев в Европе стало меньше на 247 млн, желтых трясогузок – на 97 млн, скворцов – на 75 млн, жаворонков – на 68 млн, древесных воробьев – на 30 млн.

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В исследовании, проведенном учеными из RSPB, BirdLife International и Чешского общества орнитологии, были проанализированы данные 378 из 445 видов птиц в ЕС и Великобритании.

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Некоторые виды птиц, например, хищные, напротив, увеличили свою популяцию. Так, численность 11 видов хищных птиц с 1980 года увеличилась более чем вдвое.

Среди них – сапсан, болотный лунь, канюк, сапсан и беркут. Этих хищных птиц усиленно защищали, были также реализованы проекты восстановления конкретных видов.

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Масштабы потерь и количество исчезнувших птиц сопоставимы с такой же ситуацией в Северной Америке, где с 1970 года было обнаружено исчезновение 3 миллиардов птиц.

Обычные птицы становятся все реже и реже, в основном потому, что места, от которых они зависят, уничтожаются людьми, поясняют ученые.

Напомним, ранее ученые рассказали, как вымирали динозавры 66 млн лет назад.