Ученые нашли способ превращать пластиковые отходы в топливо

Ежегодно человечество генерирует 300 миллионов тонн пластиковых отходов, которые вызывают серьезные экологические проблемы. Но ученые нашли способ извлечь из них пользу

Пластиковые отходы научились превращать в топливо / Фото: Getty Images

Исследователи из Калифорнийского государственного политехнического университета сообщили о том, что смогли превратить пластиковые отходы в ценный источник топлива. Для этого они используют каталитический пиролиз.

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Пиролиз – это термохимическое разложение углеродных веществ в отсутствие кислорода.

Этот пиролитический процесс превращает органические отходы в экологически чистое топливо или другое ценное химическое вещество.

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Катализатор был приготовлен путем погружения цеолитовой подложки в водный раствор, содержащий никель и вольфрам, и его сушки в печи при 500 градусах Цельсия.

Синтезированный катализатор использовался вместе с разработанным лабораторией одноступенчатым пиролитическим реактором, который работал при температуре 360 ° C для разрушения смеси пластиковых продуктовых пакетов.

Продукт пиролиза очень похож на дизельное топливо.

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Каталитический процесс, использованный в этом эксперименте с пластиковыми отходами, также можно использовать для обработки других отходов, таких как навоз, твердые бытовые отходы и отработанное моторное масло.

Как известно, пластиковые отходы несут серьезную угрозу экологии планеты. Большая часть отходов попадает либо на свалку, либо в океан, а затем распадается на микропластик, который попадает в организм рыб и других морских обитателей, пишет phys.org.