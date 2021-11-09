Подгузники не понадобились: Илон Маск успешно вернул на Землю астронавтов из МКС

Астронавты миссии Crew-2 успешно вернулись на Землю после 199 дней в космосе. Домой их доставила капсула Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX

Астронавты NASA вернулись на Землю / Фото: Twitter

Капсула приводнилась около полшестого утра по киевскому времени в Мексиканском заливе. Их возвращение завершило шестимесячную миссию на Международную космическую станцию.

Crew Dragon Endeavour доставил на Землю четырех астронавтов – Шейна Кимбро и Меган МакАртур из NASA, Томаса Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований.

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Кстати, ранее мы писали, что из-за проблем с туалетом на модулях Crew Dragon астронавтам во время полета придется пользоваться подгузниками. Впрочем, возвращение прошло гладко, так что вряд ли они им пригодились.

Этот полет стал второй долгосрочной миссией, запущенной SpaceX в сотрудничестве с NASA. Астронавты Crew-2 стартовали на МКС в апреле и провели в космосе 199 дней. Все это время Crew Dragon Endeavour был пришвартован к орбитальной станции.

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После отлета команды главным на МКС стал российский космонавт Антон Шкаплеров.

Сейчас на МКС осталось всего три астронавта: Марк Ванде Хей из NASA, а также космонавты Шкаплеров и Петр Дубров из Роскосмоса.

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Экипаж миссии Crew-3 должен был прибыть до отлета своих коллег, но запуск был уже трижды перенесен из-за различных проблем. Новая дата – 11 ноября.