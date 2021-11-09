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Подгузники не понадобились: Илон Маск успешно вернул на Землю астронавтов из МКС

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 ноября, 13:15
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Астронавты миссии Crew-2 успешно вернулись на Землю после 199 дней в космосе. Домой их доставила капсула Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX
Астронавты NASA вернулись на Землю
Астронавты NASA вернулись на Землю / Фото: Twitter

Капсула приводнилась около полшестого утра по киевскому времени в Мексиканском заливе. Их возвращение завершило шестимесячную миссию на Международную космическую станцию.

Crew Dragon Endeavour доставил на Землю четырех астронавтов – Шейна Кимбро и Меган МакАртур из NASA, Томаса Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований.

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Кстати, ранее мы писали, что из-за проблем с туалетом на модулях Crew Dragon астронавтам во время полета придется пользоваться подгузниками. Впрочем, возвращение прошло гладко, так что вряд ли они им пригодились.

Этот полет стал второй долгосрочной миссией, запущенной SpaceX в сотрудничестве с NASA. Астронавты Crew-2 стартовали на МКС в апреле и провели в космосе 199 дней. Все это время Crew Dragon Endeavour был пришвартован к орбитальной станции.

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После отлета команды главным на МКС стал российский космонавт Антон Шкаплеров.

Сейчас на МКС осталось всего три астронавта: Марк Ванде Хей из NASA, а также космонавты Шкаплеров и Петр Дубров из Роскосмоса.

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Экипаж миссии Crew-3 должен был прибыть до отлета своих коллег, но запуск был уже трижды перенесен из-за различных проблем. Новая дата – 11 ноября.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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