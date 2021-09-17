Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Техно

Космические туристы показали, чем занимаются на корабле Crew Dragon – первые фото

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 сентября, 16:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экипаж должен вернуться на Землю в выходные. Их капсула приводнится в Атлантическом океане
На фотографиях астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы, разглядывают планету в иллюминатор. Коллаж: "Сегодня"
На фотографиях астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы, разглядывают планету в иллюминатор. Коллаж: "Сегодня"

Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем, состоящим из четырех астронавтов. Запуск состоялся 16 сентября 2021 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. И вот сегодня уже появились первые снимки экипажа на околоземной орбите.

Об этом сообщил официальный Twitter аккаунт Inspiration4.

Реклама

Экипаж Inspiration4 – (слева направо) Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор и Крис Семброски
Экипаж Inspiration4 – (слева направо) Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор и Крис Семброски

На фотографиях астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы, разглядывают планету в иллюминатор и занимаются своими делами.

Астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы и разглядывают планету в иллюминатор
Астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы и разглядывают планету в иллюминатор / Фото: Twitter

Реклама

Одна из основных целей миссии – собрать 200 млн долларов пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе, которая считается крупнейшим в мире научно-клиническим центром по лечению онкологических заболеваний.

Кто входит в состав экипажа

Командует миссией американский миллиардер Джаред Айзекман – основатель и генеральный директор Shift4 Payments, лидера в области интегрированных решений для обработки платежей. Айзекман опытный пилот реактивного самолета, имеет лицензию летчика коммерческих и военных самолетов и установил несколько мировых рекордов, в том числе два полета по скорости вокруг света в 2008 и 2009 годах.

Реклама

Хейли Арсено – сотрудница детской больницы, которая в детстве вылечилась от рака костей и посвятила себя лечению детей, работая помощником врача в исследовательском лечебном учреждении.

Кристофер Семброски – американский инженер по обработке данных, ветеран ВВС. Работал консультантом в космическом лагере США, а в колледже был волонтером в ProSpace. Он получил место после того, как его друг выиграл право полететь в космос в лотерею, но вынужден был отказаться.

Сиан Проктор – геолог, исследователь и специалист по научной коммуникации. Проктор работала на станции слежения НАСА во время миссий "Аполлон".

Ранее мы писали:

Артем Гавриленко
Артем Гавриленко Редактор

В медиа с 2019 года. Пишу о бизнесе и финансах. Имею два высших образования по специальностям: экономика и управление предприятием, интеллектуальное программирование. Родился в Киевской области, в 1998 году переехал жить в Киев. Люблю японскую кухню, спорт и хорошие книги. Живу в центре и мечтаю слетать на космическую орбитальную станцию.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять