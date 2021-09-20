Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Техно

У астронавтов SpaceX возникли проблемы с туалетом в космосе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 сентября, 19:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем на борту прошла идеально, за исключением небольшой проблемы с бортовым туалетом Crew Dragon
У астронавтов возникли проблемы с туалетом в космосе
У астронавтов возникли проблемы с туалетом в космосе / Фото: REUTERS

Возглавляющий программы пилотируемых космических полетов Бенджи Рид признался, что у команды возникли некоторые проблемы с системой управления отходами. Тем не менее, он уверяет, что проблему удалось исправить. Кстати, благодаря этой миссии был установлен рекорд по количеству людей в космосе.

По словам Рида, подробностей о том, что случилось с космическим туалетом пока недостаточно, но аномалия связана с его всасывающим вентилятором. Всасывающий вентилятор отвечает за удаление отходов.

Реклама

Ранее экипажи, которые летали на борту "Дракона", направлялись на Международную космическую станцию и поэтому оставались в космическом корабле не дольше, чем на 24 часа. А экипаж Inspiration4 пробыл там три дня, пишет space.com.

Впрочем, еще одно объяснение проблемы вызывает улыбку. Туалет "Дракона" расположен рядом с носовой частью корабля, но из-за особенностей миссии привычный стыковочный механизм заменили на купол капсулы Inspiration4.

Реклама

Из-за этого передний люк приходилось закрывать, пока кто-то находился внутри, что не позволяло члену экипажа любоваться панорамными видами на Землю из космоса, пока он занимался своими делами. Будем надеяться, что это была их самая большая проблема в космосе.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять