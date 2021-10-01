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Грузовой корабль SpaceX успешно вернулся на Землю (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 октября, 11:35
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Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Атлантике. Корабль доставил на Землю ценный груз с международной космической станции
Корабль Cargo Dragon успешно вернулся на Землю
Корабль Cargo Dragon успешно вернулся на Землю / Фото: NASA

Вчера днем по киевскому времени корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС, а примерно в 6 утра по Киеву успешно приземлился у побережья Флориды. Он пробыл на орбите месяц.

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Кстати, с приземлением капсулы случился небольшой казус. Местные жители массово начали звонить в различные службы, испугавшись громкого звука от приземления капсулы в воду. Некоторые сообщали, что их дом трясся, как будто кто-то прыгнул на крышу, сообщает actionnewsjax.com.

Другие же испугались, спутав капсулу SpaceX с метеоритом.

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Всего на борту корабля находилось около 2,9 тонны груза – это научные данные и различное оборудование. Cargo Dragon является единственным кораблем, который может возвращать грузы с МКС на Землю.

Сразу после приземления научные данные с борта капсулы были быстро транспортированы в Центр обработки данных космической станции NASA, что позволило минимизировать влияние силы тяжести Земли.

Многие из экспериментов носят биомедицинский характер, в том числе некоторые из них сосредоточены на изучении дегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона и диабета 2 типа, а другие – на изучении мышечной атрофии у космонавтов и пожилых людей, а также и экспрессии генов в космосе, пишет space.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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