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Galaxy S21 FE случайно показали до анонса: что в нем особенного

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
6 декабря, 10:22
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Samsung опубликовал название и изображение смартфона Galaxy S21 FE до того, как показать их официально, и вскоре удалил информацию
Samsung случайно анонсировал свой новый телефон
Samsung случайно анонсировал свой новый телефон / Фото: Pixabay

В воскресенье 5 декабря снимки будущего телефона увидели на сайте Samsung в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Компания случайно опубликовала веб-страницу поддержки Galaxy S21 FE 5G перед запуском модели, пишет Sam Mobile.

Нам показали смартфон в зеленом аватаре, а также его имя и номер модели – SM-G990E/DS. Уже было известно, что телефон будет доступен в черном, зеленом, розовом и белом цветах.

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Информация о Galaxy S21 FE попадала в сеть уже несколько раз за последние несколько месяцев.

Так, он оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-O с разрешением Full HD +, HDR10 + и частотой обновления 120 Гц.

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В телефоне используется процессор Exynos 2100 или Snapdragon 888. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти.

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В смартфон встроили 32-мегапиксельную селфи-камеру. а на задней панели устройства установлена ​​тройная камера 12MP + 12MP + 8MP.

Также в новинку внедрили: встроенный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и степень защиты IP68 от пыли и воды.

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Galaxy S21 FE питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung добавит водонепроницаемый корпус в бюджетные смартфоны.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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