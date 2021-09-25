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В Сети появились фото нового флагмана Samsung. Он будет представлен в 2022 году

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 сентября, 15:40
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Инсайдеры из OnLeaks опубликовали рендеры предстоящего флагмана Samsung. Модель S22+ будет представлена только в начале 2022 года
Так может выглядеть новый флагман от Samsung. Фото: 91mobiles.com
Так может выглядеть новый флагман от Samsung. Фото: 91mobiles.com

В то время как Samsung Galaxy S22 Ultra будет подвергаться некоторому редизайну, Galaxy S22+ во многом похож на своего предшественника S21+.

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Предстоящий флагман получит фронтальную камеру с отверстием в верхней части экрана и тонкие рамки по бокам. На тыльной стороне все те же три камеры, расположенные вертикально в ряд.

Также на рендерах видно клавиши регулировки громкости и питания с правой стороны, а также порт Type-C и лоток для SIM-карты внизу. Разъема для наушников нет, пишет 91mobiles.com.

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Судя по прошлым отчетам, все телефоны серии Samsung Galaxy S22 будут оснащены процессором Snapdragon 898/895 или Exynos 2200, в зависимости от региона.

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Кроме того, линейка Galaxy S22 будет оснащена дисплеями с частотой 120 Гц, батареей емкостью до 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Galaxy S22 и S22 + могут иметь 50-мегапиксельную основную камеру, а Galaxy S22 Ultra может быть оснащен сенсором на 108 мегапикселей. Ранее мы писали, что рекордная камера в 576 мегапикселей не достанется смартфонам: кому повезет.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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