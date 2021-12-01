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СЕГОДНЯ Техно

Samsung добавит водонепроницаемый корпус в бюджетные смартфоны

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
1 декабря, 17:09
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В 2022 году по крайней мере четыре модели Samsung Galaxy A получат водонепроницаемые корпуса, в отличие от их предшественников
Бюджетные смартфоны Samsung могут стать водонепроницаемыми
Бюджетные смартфоны Samsung могут стать водонепроницаемыми

Водонепроницаемость может стать последним дополнением к бюджетным предложениям компании Samsung в 2022 году.

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Эту функцию не слишком часто добавляют в более дешевые версии смартфонов, но, похоже, компания решилась на это как минимум в четырех моделях, пишет Android Authority.

Ранее в бюджетные смартфоны Samsung уже добавили дисплеи с высокой частотой обновления и сенсорные камеры большего размера.

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Инсайдеры называют четыре возможные модели, которые получат защиту от воды:

  • Galaxy A73
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy A32

Водонепроницаемость может быть достигнута за счет одной особенности: появившиеся в сети рендеры Galaxy A33 демонстрируют телефон без разъема для наушников.

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Напомним, ранее в Сети показали новый смартфон-раскладушку от Huawei.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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