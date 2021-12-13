Получили "крылья": Безос и Брэнсон официально стали астронавтами

Джефф Безос и Ричард Брэнсон официально признаны астронавтами. Они получили нагрудное отличие, которые выдают участникам коммерческих космических миссий.
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Кроме Безоса и Бренсона, астронавтами также признали тех, кто в этом году был участником туристических миссий на орбиту, сообщает пресс-служба управления гражданской авиации США.
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С 2022 года, правда, вместо вручения этой награды космических туристов начнут просто заносить в онлайн-реестр.
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Для того, чтобы стать официально признанным астронавтом в США, нужно как минимум:
- быть сотрудником космической компании, признанной управлением;
- пройти подготовку;
- подняться на высоту свыше 80 км над Землей.
Напомним, ранее в космос как туристка слетала Лора Шепард Черчли, старшая дочь Алана Шепарда – первого американца, полетевшего в космос.