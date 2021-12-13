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Получили "крылья": Безос и Брэнсон официально стали астронавтами

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
13 декабря, 09:30
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Федеральное управление гражданской авиации США присвоило "крылья астронавта" основателю Amazon и Blue Origin и основателю Virgin Galactic
Безос и Бренсон получили крылья астронавта
Безос и Бренсон получили крылья астронавта / Фото: Wikipedia

Джефф Безос и Ричард Брэнсон официально признаны астронавтами. Они получили нагрудное отличие, которые выдают участникам коммерческих космических миссий.

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Кроме Безоса и Бренсона, астронавтами также признали тех, кто в этом году был участником туристических миссий на орбиту, сообщает пресс-служба управления гражданской авиации США.

С 2022 года, правда, вместо вручения этой награды космических туристов начнут просто заносить в онлайн-реестр.

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Для того, чтобы стать официально признанным астронавтом в США, нужно как минимум:

  • быть сотрудником космической компании, признанной управлением;
  • пройти подготовку;
  • подняться на высоту свыше 80 км над Землей.

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Напомним, ранее в космос как туристка слетала Лора Шепард Черчли, старшая дочь Алана Шепарда – первого американца, полетевшего в космос.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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