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Шок ученых: учебники о появлении людей в Европе придется полностью переписать

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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14 февраля, 20:41
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Во Франции обнаружили пещеру, где жили и неандертальцы и предки человека уже после прихрда Homo sapiens из Африки в Европу
Древние люди переместились в Европу на 12 тысяч лет раньше и существовали рядом с неандертальцами
Древние люди переместились в Европу на 12 тысяч лет раньше и существовали рядом с неандертальцами / Фото: Getty Images

Окаменелости свидетельствуют, что неандертальцы совсем не вымерли вскоре после этого, а продолжали сосуществовать вместе с современными людьми несколько тысяч лет.

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Археологи провели более 30 лет, тщательно просеивая слои почвы внутри пещеры Мандрен, расположенной в 140 км к северу от французского города Марсель, пишет BBC.

Удивлению ученых не было предела, когда обнаружили молочный зуб ребенка Homo sapiens, жившего 54 тыс. лет назад. Там же нашли орудия неандертальцев.

Обнаруженный зуб стал самым ранним свидетельством существования современного человека в Западной Европе. Это на 12 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

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Неандертальцы появились в Европе еще 400 тысяч лет назад. Имеющаяся сейчас теория предполагает, что они вымерли около 40 тыс. лет назад.

Но новое открытие может означать, что наш вид появился в Европе гораздо раньше, и что неандертальцы и Homo sapiens могли сосуществовать в Европе более 10 тысяч лет.

Открытие длительного взаимодействия с неандертальцами согласовывается с открытием, сделанным в 2010 году, что современные люди имеют небольшое количество неандертальской ДНК.

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Выжить именно нашему виду помогла способность Homo sapiens создавать искусство, разговаривать, возможно, более развитый, чем у неандертальцев, мозг.

Вероятнее всего, это произошло потому, что Homo sapiens были более организованными: они лучше налаживали связи, сумели сохранять знания и умения, могли использовать и совершенствовать их.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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