В Омане обнаружили игровую доску возрастом в 4 тысячи лет

Польские археологи обнаружили в долине Кумайра в Северном Омане игровое поле возрастом 4 тысячи лет

Ученые нашли уникальную настольную игру из древнего Омана / Фото: PCMA

Исследователи пишут, что во время экспедиции в конце декабря идентифицировали еще одну башню поселения бронзового века, раскопали следы плавки меди и там и обнаружили находку.

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Поселок, который изучают археологи, уникален количеством башен и тем, что он явно участвовал в торговле медью, пишет Polish Centre of Mediterranean Archaeology.

Тем не менее самым неожиданным открытием стала не экономическая подоплека жизни оманцев, а игровая доска. Она сделана из камня и имеет отмеченные поля и лунки.

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Хотя игры с полями и лунками существовали в эпоху бронзы, такие находки редки: известно несколько примеров из Индии, Месопотамии и бассейне Восточного Средиземноморья.

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Напомним, ранее мы писали о том, что археологи были ошеломлены удивительным древнегреческим компьютером, существование которого кажется невозможным.

Кроме того, мы описывали ТОП-10 уникального древнего оружия, найденного в 2021 году.