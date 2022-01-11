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В Омане обнаружили игровую доску возрастом в 4 тысячи лет

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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11 января, 08:12
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Польские археологи обнаружили в долине Кумайра в Северном Омане игровое поле возрастом 4 тысячи лет
Ученые нашли уникальную настольную игру из древнего Омана
Ученые нашли уникальную настольную игру из древнего Омана / Фото: PCMA

Исследователи пишут, что во время экспедиции в конце декабря идентифицировали еще одну башню поселения бронзового века, раскопали следы плавки меди и там и обнаружили находку.

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Поселок, который изучают археологи, уникален количеством башен и тем, что он явно участвовал в торговле медью, пишет Polish Centre of Mediterranean Archaeology.

Тем не менее самым неожиданным открытием стала не экономическая подоплека жизни оманцев, а игровая доска. Она сделана из камня и имеет отмеченные поля и лунки.

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Хотя игры с полями и лунками существовали в эпоху бронзы, такие находки редки: известно несколько примеров из Индии, Месопотамии и бассейне Восточного Средиземноморья.

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Напомним, ранее мы писали о том, что археологи были ошеломлены удивительным древнегреческим компьютером, существование которого кажется невозможным.

Кроме того, мы описывали ТОП-10 уникального древнего оружия, найденного в 2021 году.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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